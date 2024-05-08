Банановий хліб класично випікається в прямокутній формі

Банановий хліб – це одна з класичних страв американської кухні. Вважається, що його рецепту понад 130 років. Щоб ваш хліб вдався пухким та вологим, розповідаємо таємниці приготування від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Поради з приготування бананового хліба

Для цього десерту ви можете використовувати вже потемнілі банани, вони тут пасуватимуть краще за зеленуваті й тверді. Чим м’якший банан, тим одноріднішим буде тісто і ніжнішим хліб. Банановий хліб класично випікається в прямокутній формі. Саме класична форма відрізняє банановий кекс і хліб – перший має більше варіацій і в формі, і в подачі. Форму перед запіканням потрібно підготувати, щоб хліб не прилип до бортиків і дна. Форму треба змастити маслом, притрусити борошном і струсити зайве.

Інгредієнти:

2 яйця;

3 банани;

200 г борошна;

100 г масла;

5 ст. л. цукру (100-150 г);

10 г ванільного цукру;

1 ч. л. розпушувача;

50 г вершкового масла для змащування форми.

Покроковий рецепт

Крок 1. Поставте духовку розігріватися до 180 градусів. У чашу блендера покладіть 3 банани, 2 яйця, 200 г борошна, 100 г м’якого масла, 5 ст. л. цукру, 10 г ванільного цукру та 1 ч.л. розпушувача. Збийте разом до однорідної консистенції. Якщо у вас немає блендера, спершу збийте яйця з цукром, потім додайте туди масло і розтертий виделкою банан. Опісля додайте борошно і розпушувач. Тісто повинне вийти досить густим, як густа сметана.

Крок 2. Викладіть тісто в форму та розрівняйте верх. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 60 хвилин.

Крок 3. Подавайте банановий хліб гарячим чи вже охолодженим. Клопотенко радить також змастити маслом, щоб десерт був максимально ніжним.