Дуже смачний, незвичний пиріг з мандариновою начинкою. Пісочне тісто насипається у форму у вигляді крихти, тому пиріг називається насипним. Мандарини бажано брати без кісточок, щоб не довелось їх діставати.



Інгредієнти:

Для тіста:

масло 100 гр.

яйце 1 шт.

цукор 100 гр.

борошно 300 гр.

розпушувач 1 ч. л.

сіль 1 дрібка

Для начинки:

мандарини 700 гр.

цукор 100 гр.

крохмаль 2 ст.л.

Виходить дуже ніжний пиріг з начинкою, схожею на конфітюр (фото Depositphotos)

Мандарини почистити та нарізати невеликими шматочками. Якщо траплятимуться кісточки, їх потрібно забрати. У мисці змішати мандарини з цукром та крохмалем.

В іншу миску просіяти борошно з розпушувачем. Додати цукор та сіль. М’яке масло додати до борошняної суміші. Розтерти та змішати до стану крихти. Вбити яйце.

Знову перетерти тісто руками. Має вийти однорідна велика крихта.

Форму для випічки застелити пергаментом. Висипати туди половину тіста та розподілити його рівним шаром. Викласти мандаринову начинку. Засипати рештою тіста.

Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180° духовці приблизно 45 хвилин.

Готовий пиріг витягнути з форми та дати йому повністю охолонути.

За бажанням посипати цукровою пудрою та/або натертою цедрою.