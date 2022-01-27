Дуже швидкий та простий у приготуванні смачний яблучний пиріг. Знадобляться кілька простих складників та терка. І все.

Інгредієнти:

яблука 1-1,5 кг.

борошно 1 скл. (об'єм склянки 250 мл.)

манка 1 скл.

цукор 1 скл.

ванільний цукор 1 ч. л.

розпушувач 2 ч. л.

масло 50 гр.

молоко 200 мл.

Простішого яблучного пирога, здається, не буває (фото ZAXID.NET)

Готуємо сухе тісто. Для цього потрібно змішати борошно, манку та цукор, додати ванільний цукор та розпушувач. Добре перемішати суху суміш. Її потрібно поділити на три частини. Яблука помити, почистити та потерти на грубій тертці. Розділити на дві частини.

У змащену маслом форму, краще роз'ємну, з високими бортами, рівномірно насипаємо на дно шар сухого тіста. На нього викласти шар тертих яблук. Потім – знову тісто. Так викласти усі шари. Останнім шаром має бути сухе тісто.

У дуже гарячому молоці розтопити масло. Рівномірно залити весь пиріг цією рідиною. Випікаємо пиріг при температурі 180°C приблизно 50 хв до золотавого кольору.