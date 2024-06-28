Всі ми любимо поєднання капусти і рису у вигляді традиційних голубців. Але інколи так не вистачає часу для скручування страви, і тоді чудово підійде рецепт лінивих голубців.

Інгредієнти:

капуста білоголова – 1 шт.;

свинячий фарш – 500 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

цибуля – 2 шт.;

томати очищені у власному соку – 200 г;

паприка мелена – 30 г;

морква – 1 шт.;

вершки – 100 мл;

вино біле сухе – 20 мл;

вода – 100 мл;

цукор – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

зелень – 20 г.

Спосіб приготування:

Спочатку помийте капусту. Відірвіть верхні листки й виріжте качан. Покладіть капусту у велику каструлю та залийте водою. Додайте дрібку солі. Варіть на невеликому вогні, періодично знімаючи листки, пише Shuba.

Налийте трохи соняшникової олії в сковороду й злегка обсмажте проварені листочки капусти. Так вони стануть більш хрусткими та смачними.

Потім налийте олію в розігріту сковороду, додайте свинячий фарш і смажте, помішуючи.

Дрібно наріжте часник, цибулю, покладіть до фаршу. Перемішайте. Додайте нарізані помідори, подрібнені петрушку, кріп і паприку. Доведіть до смаку сіллю та перцем. Смажте до готовності мʼяса.

За бажанням можете приготувати картопляне пюре за своїм улюбленим рецептом. Воно знадобиться для начинки.

Тепер приготуйте соус. Дрібно наріжте почищені моркву та цибулю. У невелику каструлю налийте вершки й вино. Трохи проваріть, після чого покладіть овочі та налийте воду. Додайте сіль, цукор, перець і варіть ще 10 хвилин. Готовий соус процідіть.

Викладіть листок капусти на тарілку, додайте 2 столові ложки мʼясної начинки й, за бажанням, 1 столову ложку картопляного пюре. Накрийте іншим листком капусти та полийте соусом.