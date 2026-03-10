Ніжні котлети з хека. Рецепт дня0
До теми
Ніжне рибне філе у поєднанні з овочами та зеленню робить їх соковитими та ароматними. Такі котлети легко готуються і чудово поєднуються з різними гарнірами. Рецепт від Foodideas.
Інгредієнти
|філе хека або рибний фарш
|500–600 г
|цибулина
|1 шт.
|морква
|1 шт.
|білий хліб (батон)
|2 шматочки
|вершки 10% або молоко
|100–120 мл
|яйце
|1 шт.
|кріп
|кілька гілочок
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
|панірувальні сухарі
|для панірування
|рослинна олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте та обсушіть філе хека, пропустіть його через м’ясорубку. Поламайте хліб на шматочки, покладіть у миску, залийте молоком або вершками і залиште на 10–15 хвилин.
Крок 2
Почистьте цибулю і дрібно наріжте її, почистьте моркву і натріть на крупній тертці. Розігрійте на пательні кілька ложок рослинної олії, викладіть цибулю та обсмажуйте 2–3 хвилини.
Крок 3
Додайте моркву і обсмажуйте овочі разом ще 2–3 хвилини, після чого зніміть з вогню і дайте охолонути.
Крок 4
З’єднайте в мисці рибний фарш, яйце, обсмажені овочі та хліб разом із рідиною. Промийте кріп, дрібно наріжте його і додайте до фаршу.
Крок 5
Посоліть, поперчіть і добре перемішайте масу. Сформуйте невеликі овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях. Викладіть котлети на дошку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
Крок 6
Розігрійте на пательні рослинну олію, викладіть котлети і смажте приблизно по 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.