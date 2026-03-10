Ніжне рибне філе у поєднанні з овочами та зеленню робить їх соковитими та ароматними. Такі котлети легко готуються і чудово поєднуються з різними гарнірами. Рецепт від Foodideas.

Інгредієнти філе хека або рибний фарш 500–600 г цибулина 1 шт. морква 1 шт. білий хліб (батон) 2 шматочки вершки 10% або молоко 100–120 мл яйце 1 шт. кріп кілька гілочок сіль за смаком перець за смаком панірувальні сухарі для панірування рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте та обсушіть філе хека, пропустіть його через м’ясорубку. Поламайте хліб на шматочки, покладіть у миску, залийте молоком або вершками і залиште на 10–15 хвилин.

Крок 2 Почистьте цибулю і дрібно наріжте її, почистьте моркву і натріть на крупній тертці. Розігрійте на пательні кілька ложок рослинної олії, викладіть цибулю та обсмажуйте 2–3 хвилини.

Крок 3 Додайте моркву і обсмажуйте овочі разом ще 2–3 хвилини, після чого зніміть з вогню і дайте охолонути.

Крок 4 З’єднайте в мисці рибний фарш, яйце, обсмажені овочі та хліб разом із рідиною. Промийте кріп, дрібно наріжте його і додайте до фаршу.

Крок 5 Посоліть, поперчіть і добре перемішайте масу. Сформуйте невеликі овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях. Викладіть котлети на дошку і поставте в холодильник на 30 хвилин.