Бурякові котлети з фаршем. Рецепт дня
Бурякові котлети з фаршем – проста та ситна страва, яка поєднує насичений смак та аромат, особливо якщо вам подобається варений буряк. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Свинячий фарш
|300 г
|Буряк
|150 г
|Морква
|100 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|130 г
|Яйця
|1 шт
|Часник сушений
|0,5 ч. л
|Панірувальні сухарі
|3 ст. л
|Коріандр мелений
|0,5 ч. л
|Сіль
|до смаку
|Перець чорний мелений
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Моркву та буряк помийте, складіть в каструлю. Варіть після закипання до м’якості. З каструлі злийте воду, облийте овочі холодною водою та залишіть охолоджуватися.
Крок 2
Почистьте цибулю та наріжте дрібно. На сковороді розігрійте 2 столові ложки олії та обсмажте цибулю на повільному вогні до легкого золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, почистьте моркву та буряк і натріть у велику миску.
Крок 3
До овочів додайте фарш, яйце, половину смаженої цибулі, сухарі, сіль, перець, сушений часник і коріандр. Усе ретельно вимішайте та залиште на 15 хвилин, щоб сухарі набухли.
Крок 4
З фаршу сформуйте котлети, вагою приблизно 50–70 грам. На сковороді розігрійте олію та обсмажте котлети партіями на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку. Коли всі котлети посмажаться, поверніть їх в сковороду, накрийте кришкою та тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин.
Крок 5
Подавайте бурякові котлети зі смаженою цибулею.