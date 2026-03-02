Бурякові котлети з фаршем – проста та ситна страва, яка поєднує насичений смак та аромат, особливо якщо вам подобається варений буряк. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Свинячий фарш 300 г Буряк 150 г Морква 100 г Цибуля жовта ріпчаста 130 г Яйця 1 шт Часник сушений 0,5 ч. л Панірувальні сухарі 3 ст. л Коріандр мелений 0,5 ч. л Сіль до смаку Перець чорний мелений до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Моркву та буряк помийте, складіть в каструлю. Варіть після закипання до м’якості. З каструлі злийте воду, облийте овочі холодною водою та залишіть охолоджуватися.

Крок 2 Почистьте цибулю та наріжте дрібно. На сковороді розігрійте 2 столові ложки олії та обсмажте цибулю на повільному вогні до легкого золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, почистьте моркву та буряк і натріть у велику миску.

Крок 3 До овочів додайте фарш, яйце, половину смаженої цибулі, сухарі, сіль, перець, сушений часник і коріандр. Усе ретельно вимішайте та залиште на 15 хвилин, щоб сухарі набухли.

Крок 4 З фаршу сформуйте котлети, вагою приблизно 50–70 грам. На сковороді розігрійте олію та обсмажте котлети партіями на середньому вогні по 5 хвилин з кожного боку. Коли всі котлети посмажаться, поверніть їх в сковороду, накрийте кришкою та тушкуйте на маленькому вогні 10 хвилин.