Ніжний хек з овочами – легка, дієтична та водночас дуже соковита страва для щоденного меню. Завдяки сметанно-томатному соусу риба виходить м’якою та ароматною. Рецепт від Cookpad. Інгредієнти Хек 1 кг Солодкий перець 1 шт. Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Часник 3 зубки Вершкове масло 70 г Оливкова олія 2 ст. ложки Борошно 1 ст. ложка Томатна паста 150 г Сметана 150 г Вода 150 мл Зелень 50 г Прованські трави за смаком Спеції до риби за смаком Паприка за смаком Перець за смаком Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте хек порційними шматками. Додайте спеції, паприку, сіль, перець та оливкову олію. Перемішайте та залиште маринуватися на 20 хвилин. Крок 2 Змішайте сметану, томатну пасту, воду та дрібку солі для соусу. Крок 3 Наріжте цибулю, натріть моркву, наріжте перець і подрібніть часник. Крок 4 Викладіть овочі на сковороду. Додайте борошно та перемішайте. Крок 5 Влийте підготовлений соус. Крок 6 Тушкуйте овочі 5 хвилин. Викладіть рибу зверху. Крок 7 Додайте вершкове масло. Накрийте кришкою та готуйте ще 15 хвилин на помірному вогні. Крок 8 Посипте подрібненою зеленню перед подачею.

