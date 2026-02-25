Хек з овочами на сковорідці. Рецепт дня0
Ніжний хек з овочами – легка, дієтична та водночас дуже соковита страва для щоденного меню. Завдяки сметанно-томатному соусу риба виходить м’якою та ароматною. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Хек
|1 кг
|Солодкий перець
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Часник
|3 зубки
|Вершкове масло
|70 г
|Оливкова олія
|2 ст. ложки
|Борошно
|1 ст. ложка
|Томатна паста
|150 г
|Сметана
|150 г
|Вода
|150 мл
|Зелень
|50 г
|Прованські трави
|за смаком
|Спеції до риби
|за смаком
|Паприка
|за смаком
|Перець
|за смаком
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте хек порційними шматками. Додайте спеції, паприку, сіль, перець та оливкову олію. Перемішайте та залиште маринуватися на 20 хвилин.
Крок 2
Змішайте сметану, томатну пасту, воду та дрібку солі для соусу.
Крок 3
Наріжте цибулю, натріть моркву, наріжте перець і подрібніть часник.
Крок 4
Викладіть овочі на сковороду. Додайте борошно та перемішайте.
Крок 5
Влийте підготовлений соус.
Крок 6
Тушкуйте овочі 5 хвилин. Викладіть рибу зверху.
Крок 7
Додайте вершкове масло. Накрийте кришкою та готуйте ще 15 хвилин на помірному вогні.
Крок 8
Посипте подрібненою зеленню перед подачею.