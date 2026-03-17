Гіркий смак волоських горіхів не означає, що продукт зіпсований і його потрібно викидати. У більшості випадків проблему можна легко виправити і повернути горіхам приємний смак. ТСН розповідає, як прибрати гіркоту з горіхів.

Горіхи можна врятувати, якщо гіркота не виникла через неправильне зберігання або псування продукту.

Одним із найефективніших способів є замочування. Для цього ядра горіхів помістіть у глибоку миску і залийте водою кімнатної температури так, щоб вони були повністю покриті. Потім промийте горіхи та залийте знову чистою водою. Повторіть процедуру кілька разів. Це допоможе прибрати тонку шкірку з горіхів, яка часто є джерелом гіркоти.

Ще один простий спосіб – легке обсмажування на сухій сковороді. Горіхи не лише втрачають гіркий шар, а й набувають більш насиченого й приємного смаку.