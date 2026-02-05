Очищені ядра потребують особливої уваги

Горіхи часто додають до десертів, салатів і сніданків, адже вони поживні та смачні. Водночас цей продукт, який легко зіпсувати через неправильне зберігання. Проблема в тому, що зіпсовані горіхи не завжди мають очевидний вигляд, тому небезпеку легко проґавити. Як розпізнати зіпсовані горіхи, пише «24 Канал».

Як відрізнити зіпсовані горіхи від свіжих

Насамперед варто звернути увагу на запах. Свіжі горіхи мають легкий, нейтральний або приємний аромат. Якщо з’являється затхлий запах або відчуття старої олії, такий продукт уже зіпсований.

Смак також багато про що говорить. Гіркота, печіння або неприємний післясмак – ознаки окислення жирів. Такі горіхи не варто вживати навіть у невеликій кількості.

Зовнішній вигляд очищених горіхів

Очищені ядра потребують особливої уваги. Потемніння, сіруватий наліт, плями або надмірна сухість свідчать про неправильне зберігання або старість продукту. Навіть якщо горіхи виглядають цілими, їхня структура може бути вже зруйнована.

Як перевірити горіхи у шкаралупі

Неочищені горіхи також можуть бути зіпсованими. Якщо шкаралупа надто легка, має тріщини або сторонній запах, це привід насторожитися. Ще одна ознака – відчуття порожнечі всередині при струшуванні. Якісний горіх у шкаралупі зазвичай важкий і щільний.

Пліснява – сигнал негайно викинути

Навіть мінімальний наліт білого, сірого чи зеленкуватого кольору означає, що горіхи непридатні до споживання. Особливо небезпечна пліснява на очищених ядрах, адже вона швидко поширюється і може містити токсини.

Як правильно зберігати горіхи

Очищені горіхи слід тримати в сухому та прохолодному місці. Найкраще підходять герметичні банки або контейнери з кришкою. Волога й повітря – головні вороги смаку та якості.

Неочищені горіхи краще зберігати у тканинних мішечках або кошиках, де є доступ повітря. Пластикові пакети без вентиляції створюють умови для швидкого псування.