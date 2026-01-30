Щоб огірки й помідори добре росли на старому місці, ґрунт потрібно обов’язково відновлювати

Більшість городників знає, що сівозміна є одним із головних правил здорового городу. Висаджування одних і тих самих культур на одному місці кілька років поспіль зазвичай призводить до виснаження ґрунту та накопичення хвороб. Проте огірки й помідори мають свої особливості, які дозволяють інколи відходити від класичних правил. Саме тому питання повторної посадки цих культур залишається актуальним для багатьох дачників. Про це пишуть «Новини.Info».

Чому сівозміна важлива для огірків і помідорів

Під час вирощування рослини забирають із ґрунту поживні речовини, необхідні для росту та формування врожаю. Якщо садити одну й ту саму культуру на одному місці постійно, земля поступово збіднюється, а рослини слабшають. Крім цього, в ґрунті накопичуються збудники грибкових захворювань, характерні саме для конкретної культури. Для огірків і помідорів найбільшу небезпеку становлять різні види гнилей, фітофтороз і пероноспороз.

Скільки років поспіль можна вирощувати огірки і помідори

Агрономи зазначають, що огірки та помідори можна вирощувати на одній і тій самій грядці два, а інколи й три роки поспіль. Це можливо за умови, що рослини в попередньому сезоні не хворіли та дали повноцінний урожай. На відміну від багатьох інших культур, ці овочі рідше страждають від масового нашестя шкідників, тому основний ризик пов’язаний саме зі станом ґрунту. Без належного догляду повторна посадка швидко призведе до зниження врожайності.

Як підготувати грядку для повторної посадки

Щоб огірки й помідори добре росли на старому місці, ґрунт потрібно обов’язково відновлювати. Після збору врожаю грядку варто очистити від рослинних решток і обробити засобами проти грибкових захворювань. Восени рекомендується висівати сидерати, наприклад гірчицю або фацелію, які покращують структуру ґрунту і зменшують кількість збудників хвороб. Навесні землю збагачують перегноєм або компостом, а також додають мінеральні добрива для відновлення запасів азоту, фосфору й калію.

Коли краще змінити місце для огірків і томатів

Навіть за правильного догляду фахівці радять не вирощувати огірки й помідори на одній грядці більше трьох років поспіль. Якщо рослини почали хворіти, плоди стали дрібними, а врожай зменшився, це сигнал до обов’язкової зміни ділянки. У такому разі краще дати землі відпочити, висіявши інші культури або сидерати, і повернутися до огірків та томатів через кілька сезонів.