Найбільшу користь сіль Епсома приносить лише тоді, коли рослинам бракує магнію

Сіль Епсома вже давно стала популярною серед городників, які прагнуть отримати великі та соковиті помідори. Її часто називають простим способом покращити ріст кущів і збільшити врожай. Проте цей засіб працює не завжди, а неправильне використання може навіть нашкодити рослинам. Більше про це пише Martha Stewart.

Сіль Епсома – це магній сульфат, природний мінерал, який містить магній, сірку та кисень. Саме магній відіграє важливу роль у розвитку рослин, оскільки бере участь у формуванні хлорофілу та впливає на фотосинтез.

Коли томатам справді потрібен магній

Найбільшу користь сіль Епсома приносить лише тоді, коли рослинам бракує магнію. У такому випадку томати можуть повільніше рости, слабше цвісти та гірше формувати плоди.

Основні ознаки дефіциту магнію:

жовті або бурі ділянки між жилками листя;

яскраво-зелені прожилки;

повільний розвиток кущів;

менша кількість плодів;

слабке цвітіння.

Щоб точно зрозуміти, чи потрібне підживлення, варто провести аналіз ґрунту або оцінити стан рослин упродовж сезону.

Чим може бути корисна сіль Епсома

За правильного використання магній сульфат допомагає томатам краще засвоювати поживні речовини та підтримує активний ріст.

Городники часто використовують його для:

покращення кольору листя;

стимулювання росту;

активнішого цвітіння;

формування більшої кількості плодів;

зміцнення загального стану рослин.

Також цей засіб іноді застосовують для перцю, троянд, цитрусових і декоративних рослин.

Як правильно використовувати сіль Епсома

Щоб не зашкодити кущам, важливо дотримуватися помірності. Для поливу зазвичай розчиняють одну столову ложку солі Епсома у приблизно чотирьох літрах води та поливають ґрунт біля основи рослини.

Для обприскування листя використовують таку саму пропорцію. Обробку проводять не частіше одного разу на місяць під час активного росту.

Після внесення потрібно спостерігати за станом томатів. Якщо рослини не мають ознак дефіциту магнію, додаткове підживлення може бути зайвим.

Чому надлишок магнію небезпечний

Надмірне використання солі Епсома здатне порушити баланс поживних речовин у ґрунті. Занадто велика кількість магнію може заважати засвоєнню кальцію та калію, які також важливі для розвитку томатів.

Через це рослини інколи починають слабшати, повільніше рости або гірше плодоносити. Крім того, надлишкові мінерали можуть накопичуватися у ґрунті.

Коли проблема не в магнії

Жовте листя або слабкий урожай не завжди свідчать про дефіцит магнію. Часто причиною стають зовсім інші фактори.

Серед найпоширеніших:

надмірний полив;

нестача азоту;

погане запилення;

перегрів рослин;

шкідники або грибкові захворювання;

неправильне обрізання кущів.

Саме тому не варто поспішати з підживленням без оцінки реального стану рослин.

Що ще допоможе покращити врожай

Для гарного плодоношення томатам потрібен комплексний догляд. Важливо регулярно поливати кущі, забезпечувати їм достатньо сонця та використовувати збалансовані добрива.

Також корисно: