Після висадки розсади перцю у відкритий ґрунт або теплицю багато городників очікують швидкого росту та появи нового листя. Але часто рослини ніби завмирають: кущики довго не ростуть, виглядають слабкими або просто стоять на місці. У більшості випадків проблема не критична – перець просто реагує на стрес після пересадки або помилки у догляді. Що з цим робити, пише «Сад та город».

Перець адаптується після пересадки

Найчастіше причина уповільнення росту – звичайна адаптація до нового місця. Після пересадки перець витрачає сили на укорінення та звикання до нових умов. У середньому цей період триває від 8 до 12 днів.

У цей час рослина може майже не рости, але якщо листя залишається зеленим і пружним, хвилюватися не варто. Головне – не перевантажувати перець підживленням і дати йому спокійно прижитися.

Холод гальмує розвиток перцю

Перець дуже чутливий до температури. Для нормального росту йому потрібне тепло: вдень близько +25°C, а вночі не нижче +10…+12°C. Навіть коротке похолодання може викликати стрес і тимчасову зупинку росту.

Особливо сильно від холоду страждає коренева система. Через це рослина перестає активно засвоювати поживні речовини та воду.

Щоб допомогти перцю:

накривайте грядки агроволокном або плівкою під час похолодання;

у теплицях використовуйте додаткові дуги для утеплення;

ставте поруч пляшки з водою або камені – вдень вони накопичують тепло, а вночі віддають його ґрунту;

у стресові періоди можна обприскати рослини біостимуляторами.

Заглиблена посадка уповільнює ріст

На відміну від томатів, перець не любить глибоку посадку. Якщо сильно заглибити стебло, рослина починає витрачати сили на утворення додаткових коренів замість активного росту.

Через це кущ довше приживається і пізніше починає плодоносити. Якщо перець уже посаджений занадто глибоко, краще не турбувати його повторною пересадкою, рослина поступово адаптується сама.

Пошкодження коренів під час пересадки

Коренева система перцю дуже ніжна. Якщо під час пересадки пошкодити коріння, рослина може надовго зупинитися у рості.

Саме тому перець рекомендують пересаджувати методом перевалки, разом із грудкою землі. Чим менше травмовані корені, тим швидше рослина приживеться на новому місці.

Надлишок або нестача добрив

Перець однаково погано реагує і на нестачу, і на надлишок підживлення.

Занадто велика кількість добрив, особливо фосфорних, може спровокувати активний розвиток коренів на шкоду надземній частині. У результаті рослина виглядає слабкою та майже не росте.

Нестача поживних речовин теж викликає затримку росту, особливо якщо розсаду висадили у бідний ґрунт.

У такому випадку важливо:

не перегодовувати перець;

вносити добрива помірно;

використовувати комплексні підживлення за графіком.

Неправильний полив

Перець дуже чутливий до вологи. Пересихання ґрунту одразу викликає стрес, а тривала посуха може значно знизити врожайність.

У спеку перець потребує регулярного поливу:

у теплиці – кожні 1–2 дні;

у відкритому ґрунті – приблизно кожні 3–6 днів залежно від погоди;

У сильну спеку поливати краще вранці та ввечері.

Але перелив також небезпечний. Надлишок вологи провокує грибкові хвороби, гнилі та появу слимаків. Саме тому після поливу ґрунт бажано розпушувати, а теплицю – регулярно провітрювати.

Як допомогти перцю швидше прижитися на новому місці: