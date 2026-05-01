Ідеальні сусіди для захисту і гарного врожаю: що посадити поруч із перцем
Врожай перцю залежить не лише від догляду, а й від того, які рослини ростуть поруч. Правильно підібрані «сусіди» можуть захищати від шкідників, покращувати ґрунт і навіть підвищувати врожайність. BHG розповідає, що слід посадити поруч із перцем.
Які рослини можна посадити поруч з перцем?
Серед найкращих компаньйонів для перцю виділяють як овочі, так і трави та квіти:
- Цибулеві культури. Різкий аромат цибулі відлякує попелиці та інших поширених шкідників, через які листя перцю може пожовтіти та скрутитися. А якщо посадити шніт-цибулю та залишити її цвісти, її фіолетові суцвіття додатково приваблять бджіл та інших запилювачів.
- Базилік. Його насичений запах допомагає відлякувати низку інших комах.
- Кінза. Під час цвітіння кінза приваблює сонечок, золотоочок і паразитичних ос. Ці корисні комахи активно знищують попелицю та інших шкідників.
- Соняшник. Великі квіти добре приваблюють бджіл та інших запилювачів: чим більше комах літає поруч із насадженнями, тим вища ймовірність отримати більше плодів.
- Квасоля та горох. Бобові культури насичують ґрунт азотом завдяки бульбочковим бактеріям. Це покращує родючість ґрунту та ріст перцю.
- Огірки та кабачки. Їх низькоросла форма покриває поверхню ґрунту від сонця, що знижує випаровування вологи, стримує ріст бур’янів і уповільнює пересихання землі. Але не садіть їх занадто густо, щоб під листям не почала накопичуватися волога.
- Коренеплоди. Вони ростуть у нижньому ярусі й не конкурують з перцем за світло. Таке сусідство дозволяє максимально ефективно використовувати площу ділянки.
