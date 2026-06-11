Відвар гострого перцю має сильний аромат, який довго зберігається на листі та допомагає відлякувати шкідників

Яблунева плодожерка є одним із найнебезпечніших шкідників плодових дерев. Саме її личинки стають причиною появи червивих яблук, через що значна частина врожаю втрачає якість і часто опадає ще до дозрівання. Щоб зберегти плоди здоровими, важливо вчасно провести профілактичні обробки. Чим обробити дерева, пише УНІАН.

Червень вважається одним із найкращих періодів для боротьби зі шкідником. У цей час плодожерка активно відкладає яйця, а правильна обробка допомагає знизити ризик появи личинок у плодах.

Чому яблука стають червивими

Доросла плодожерка являє собою невеликого метелика сіро-коричневого кольору. Після відкладання яєць на листі та молодих зав’язях з’являються гусениці, які швидко проникають усередину плодів.

Пошкоджені яблука починають передчасно опадати, втрачають привабливий вигляд і стають непридатними для тривалого зберігання.

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Коли проводити обробку

Першу профілактичну обробку рекомендується виконувати одразу після завершення цвітіння яблуні. Саме в цей період шкідник починає активно заселяти дерево.

Для кращого результату процедуру повторюють ще двічі з інтервалом близько двох тижнів. Обприскування бажано проводити ввечері, коли немає сильного вітру та опадів.

Настій полину

Одним із найпопулярніших народних засобів є настій полину. Його різкий аромат відлякує багатьох шкідників, зокрема й плодожерку.

Для приготування настою траву заливають водою, настоюють протягом доби, після чого проварюють і проціджують. Готовим засобом ретельно обробляють крону дерева.

Відвар пижма та лопуха

Не менш ефективними вважаються настої пижма та лопуха. Вони також мають насичений запах, який допомагає зменшити активність комах біля плодових дерев.

Особливу увагу під час обробки варто приділяти молодому листю та зав’язям, де найчастіше відкладаються яйця.

Тютюновий настій

Багато садівників використовують для захисту яблунь тютюновий пил або сухий тютюн.

Сировину заливають водою, настоюють кілька годин або добу, після чого проціджують. Отриманим розчином обприскують дерева в суху погоду.

Гострий перець і томатне бадилля

Відвар гострого перцю має сильний аромат, який довго зберігається на листі та допомагає відлякувати шкідників.

Також популярністю користується настій томатного бадилля. У зеленій масі помідорів містяться природні речовини, які багатьом комахам не подобаються.