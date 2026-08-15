Оцет – один із найефективніших засобів для чищення плінтусів

Білі плінтуси швидко втрачають охайний вигляд через пил та інші забруднення. Повернути їм чистоту можна за допомогою просто домашнього засобу – оцту. Onet розповідає, як правильно очистити плінтуси оцтом.

Як очистити плінтуси оцтом?

Оцет – один із найефективніших засобів для чищення плінтусів. Він дешевий, нетоксичний і чудово справляється як із пилом, так і з запахами. Але потрібно знати, як ним користуватися.

Для ефективного прибирання вам знадобиться:

Білий дистильований оцет. Тепла вода. Пляшка з розпилювачем. Серветки з мікрофібри. Щіточка для важкодоступних місць. Ганчірка для витирання поверхні насухо.

Однак перш ніж розпочинати прибирання, спочатку слід перевірити, з якого матеріалу виготовлені плінтуси. У випадку з необробленою деревиною або делікатним покриттям краще використовувати більш м’які засоби. Але якщо ви не знаєте, що у вас за матеріал – спробуйте розчин на малопомітній ділянці, щоб перевірити.

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