Білі плінтуси пожовкли й забруднилися: ось простий спосіб повернути їм чистоту
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Білі плінтуси швидко втрачають охайний вигляд через пил та інші забруднення. Повернути їм чистоту можна за допомогою просто домашнього засобу – оцту. Onet розповідає, як правильно очистити плінтуси оцтом.
Як очистити плінтуси оцтом?
Оцет – один із найефективніших засобів для чищення плінтусів. Він дешевий, нетоксичний і чудово справляється як із пилом, так і з запахами. Але потрібно знати, як ним користуватися.
Для ефективного прибирання вам знадобиться:
- Білий дистильований оцет.
- Тепла вода.
- Пляшка з розпилювачем.
- Серветки з мікрофібри.
- Щіточка для важкодоступних місць.
- Ганчірка для витирання поверхні насухо.
Однак перш ніж розпочинати прибирання, спочатку слід перевірити, з якого матеріалу виготовлені плінтуси. У випадку з необробленою деревиною або делікатним покриттям краще використовувати більш м’які засоби. Але якщо ви не знаєте, що у вас за матеріал – спробуйте розчин на малопомітній ділянці, щоб перевірити.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Покрокова інструкція:
- Прибирання слід розпочати з ретельного видалення пилу – найкраще це робити сухою серветкою з мікрофібри або щіткою.
- Потім приготуйте розчин: на одну склянку теплої води додайте 1–2 столові ложки білого оцту.
- Занурте серветку у розчин, добре відіжміть та обережно протріть плінтуси. У кутах може знадобитися щіточка або палець, обмотаний ганчіркою.
- Після миття одразу протріть плінтуси сухою ганчіркою, щоб уникнути появи розводів.