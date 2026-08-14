Потрібно діяти обережно та використати звичайну поліроль для меблів

Клей, який випадково потрапив на дерев’яні меблі, можна прибрати без плям. Для цього потрібно діяти обережно та використати звичайну поліроль для меблів. The Spruce розповідає, як правильно прибрати клей з дерев’яних меблів.

Як видалити клей з дерева?

Спочатку приберіть залишки клею.

Для початку потрібно зняти якомога більше клею. Зробити це можна старою пластиковою карткою або скребком. Клей краще знімати поступово, шарами, особливо коли близько працюєте біля дерев’яної поверхні.

Нанесіть поліроль для меблів.

Після цього на залишки клею потрібно нанести поліроль для меблів та обережно потерте забруднене місце тканиною. Засіб допоможе видалити клей з поверхні.

Протріть поверхню.

Коли пляма буде видалена, просто протріть поверхню тканиною.

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Як видалити клей за допомогою засобу для зняття лаку?

Якщо поліроль для меблів не допоміг, спробуйте засіб для зняття лаку на основі ацетону або медичний спирт. Просто змочіть ватний диск у рідині для зняття лаку та обережно прикладіть його до залишків клею. Після цього злегка зішкребіть залишки скребком або пластиковою карткою. Будьте обережно, щоб не пошкодити деревину під час зішкрібання. У кінці знову протріть поверхню чистою тканиною.