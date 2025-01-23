Іноді буває складно уникнути ситуацій, коли суперклей потрапляє на одяг або взуття. Така проблема може здатися незворотною, але не поспішайте викидати річ. Існують способи, як позбутися плям від суперклею, навіть якщо вони вже засохли. Від найпростіших методів до більш ефективних хімічних засобів – існує чимало варіантів, як впоратися з цією неприємною ситуацією, пише «Главред».

Гліцеринове мило. Якщо клей потрапив на делікатні тканини (шовк, шифон або тюль), допоможе гліцеринове мило. Нанесіть його на пляму і залиште на кілька годин, щоб воно подіяло. Це ефективний метод, якщо ви не хочете пошкодити тканину. Також можна використовувати вазелін, олію або навіть вершкове масло, вони мають подібний ефект на пляму.

Механічне очищення. Якщо пляма від суперклею ще не встигла засохнути, найкраще діяти швидко. Протріть місце забруднення паперовою серветкою або тканиною, щоб увібрати зайвий клей. Потім акуратно зішкребіть залишки ножем. Після цього виперіть одяг звичним способом. Якщо клей залишив слід, спробуйте обробити пляму бензином або засобом для зняття лаку за допомогою ватної палички.

Ацетон або засіб для зняття лаку. Для засохлих плям найкраще використовувати ацетон або засіб для зняття лаку. Намочіть ватні диски в ацетоні та прикладіть їх до забрудненого місця з обох боків тканини. Залиште на 10-15 хвилин, щоб розчинник подіяв. Після цього обережно зніміть клей ножем чи іншими гострими предметами. Пам’ятайте, що ацетон може пошкодити деякі тканини, тому перед використанням перевірте його дію на непомітній ділянці.

Білизна. Для білих тканин можна застосувати білизну. Намочіть пляму розчином цього засобу та залиште на кілька хвилин. Після цього виперіть одяг, використовуючи звичні засоби для прання. Це підходить лише для білих тканин, оскільки білизна може залишити сліди на кольорових матеріалах.

Бензин. Іншим ефективним способом є використання бензину. Нанесіть бензин на пляму та залиште її на кілька хвилин для розм’якшення клею. Після цього річ виперіть за допомогою господарського мила в теплій воді. Бензин допоможе швидко розчинити клей, але пам’ятайте, що він має сильний запах, тому після обробки потрібно добре провітрити тканину.

Оцет. Оцет також є хорошим розчинником для суперклею. Для приготування розчину замішайте 1 столову ложку оцту на 1 літр води. Змочіть одяг у цьому розчині та залиште на кілька хвилин. Після того, як клей розбухне, залишки можна акуратно зняти ножем.