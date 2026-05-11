Яблуневий квіткоїд – це дрібний жук, який активізується ранньою весною, коли бруньки плодових дерев тільки починають набухати. Найбільша небезпека полягає в тому, що шкоду він завдає ще до цвітіння, фактично позбавляючи дерево майбутнього врожаю.

Перші ознаки появи шкідника часто непомітні, але з часом можна побачити «плач бруньок» – краплі соку на пошкоджених бруньках. Пізніше суцвіття не розкриваються, стають бурими і засихають.

Як діє яблуневий квіткоїд

Навесні жуки виходять із зимівлі та підіймаються по стовбурах дерев до молодих бруньок. Вони прогризають їх для живлення, а самки відкладають яйця всередину бутонів.

Личинки розвиваються прямо всередині квітки, знищуючи її зсередини. Уражені бутони склеюються, не розкриваються і поступово засихають, перетворюючись на захисну «капсулу» для нового покоління шкідників.

Як перевірити сад на наявність квіткоїда

Одним із найпростіших способів виявити шкідника є метод струшування. Рано-вранці під деревом розстеляють світлу тканину або плівку та легенько стукають по гілках.

Якщо на підстилку падає багато дрібних жуків, це сигнал про необхідність негайного захисту саду.

Як боротися з квіткоїдом

Боротьба зі шкідником має бути комплексною, оскільки він швидко адаптується до окремих методів впливу.

Основні способи захисту:

встановлення клейових поясів на стовбурах;

очищення кори та побілка дерев;

видалення пошкоджених бутонів;

своєчасне обприскування до початку цвітіння.

Хімічні обробки проводять лише до розпускання квітів, щоб не нашкодити запилювачам.

Профілактика та натуральні методи

Для зменшення ризику ураження саду використовують і природні засоби. Настої полину, пижма або мильні розчини з попелом допомагають відлякувати жуків і зменшують їх активність.

Також важливо регулярно оглядати дерева вже з ранньої весни, щоб вчасно помітити перші ознаки появи шкідника.