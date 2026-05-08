Першими ознаками є дрібні проколи на шкірці та незначна зміна кольору навколо них

Поява хробаків у черешнях пов’язана з плодовою мушкою, яка відкладає яйця прямо в плоди. Ураження починається непомітно, і зовні ягоди можуть виглядати здоровими до моменту розвитку личинок. Найчастіше зараження відбувається у травні, коли дорослі комахи активізуються після зимівлі в ґрунті. Як попередити появу мушки, пише Plantix.

Коли активізується плодова мушка

Дорослі комахи починають відкладати яйця у другій половині травня, коли дерево вже відцвітає і формує плоди. Оскільки зараження відбувається непомітно, проблему часто виявляють лише під час дозрівання врожаю.

Липкі пастки для захисту саду

Один із найпростіших способів зменшити кількість шкідників – використання липких пасток. Вони допомагають відловлювати дорослих мух ще до того, як вони встигнуть відкласти яйця в плоди. Пастки розміщують безпосередньо на дереві або поруч із кроною.

Використання агроволокна

Ефективним фізичним бар’єром є агроволокно, яке укладають під крону дерева. Воно перекриває вихід дорослих мух із ґрунту та зменшує їхню активність. Матеріал має покривати всю площу під черешнею і бути щільно зафіксованим по краях. Захист слід залишати до кінця червня, коли активність шкідників знижується.

Натуральний захист за допомогою полину

Відвар полину використовується як природний засіб для відлякування плодової мушки. Його різкий запах знижує привабливість дерева для шкідників. Розчин готують шляхом настоювання, кип’ятіння та розведення у воді, після чого ним обприскують крону раз на тиждень.

Додатковий захист саду

Окрім плодової мушки, у саду часто з’являються попелиця та мурахи. Для зменшення їхньої кількості можна використовувати природні засоби, зокрема апельсинові шкірки. Вони підходять для компосту, а також допомагають відлякувати частину шкідників і покращують стан ґрунту.