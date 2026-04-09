Фаза рожевого бутону – один із найважливіших періодів у догляді за садом. Саме в цей час дерева стають особливо вразливими до хвороб і шкідників. Нестабільна весняна погода створює ідеальні умови для розвитку інфекцій. Вчасна та правильна обробка допомагає зберегти врожай і водночас не зашкодити корисним комахам. Детальніше про це пише «Декор сад».

Чому обробка у фазі рожевого бутону необхідна

У цей період закладається майбутній урожай. Підвищена вологість сприяє розвитку грибкових захворювань. Дерева стають чутливими до бактеріальних інфекцій. Активізуються шкідники, які пошкоджують бутони. Існує ризик значної втрати врожаю ще до формування зав’язі.

Що потрібно обробляти

Обробка має бути комплексною для максимальної ефективності:

Від хвороб – для захисту від грибкових і бактеріальних уражень. Від шкідників – для збереження бутонів і майбутніх квітів. Від кліщів – за необхідності, якщо вони вже активні.

Які засоби використовувати

Для обробки застосовують спеціальні препарати, які допомагають захистити сад.

Фунгіциди – для боротьби з грибковими захворюваннями. Інсектициди – для знищення шкідників. Біопрепарати – більш м’який варіант для захисту рослин. Прилипачі – забезпечують рівномірне нанесення і кращу дію засобів.

Коли проводити обробку

Час обробки має велике значення для ефективності та безпеки: