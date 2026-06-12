Плями від поту утворюються внаслідок взаємодії води, жирів, білків і солей, що містяться у поті

Жовті плями від поту на білому одязі – поширена проблема, яка з’являється навіть при регулярному пранні. Вони утворюються через взаємодію поту з дезодорантами та тканинами, а з часом можуть ставати більш помітними та стійкими. Popular Science розповідає, як позбутися жовтих плям під пахвами.

Чому з’являються жовті плями?

Плями від поту утворюються внаслідок взаємодії води, жирів, білків і солей, які є в поті. Крім того, до зміни кольору призводять інгредієнти дезодорантів, такі як алюміній і цирконій, а також шкірні жири. Згодом ці речовини накопичуються та зв’язуються з волокнами тканини, що призводить до появи жовтих плям.

Чи є плями від поту постійними?

Плями від поту доволі складно видалити, але це не означає, що їх не можна прибрати взагалі. Оперативне очищення має вирішальне значення, поки плями не закріпилися. Якщо не вжити заходів, плями можуть стати більш стійкими, особливо після впливу тепла під час циклів сушіння.

Як очистити жовті плями?

Кислоти ефективно видаляють плями від поту завдяки своїй здатності розщеплювати речовини, які зазвичай є причиною цих плям. Плями від поту часто складаються з білків та природних жирів організму, які мають слабку кислотність. І вплив сильнішої кислоти, наприклад, оцту, допомагає розщеплювати ці білки та жири. Завдяки цьому плями легше видалити під час прання.

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Виконайте ці кроки, щоб позбутися плям від поту на одязі:

Приготуйте розчин для замочування.

Поєднайте 2 склянки води з 1 склянкою білого оцту.

Замочіть одяг.

Замочіть одяг із плямами від поту в цій суміші на 30 хвилин. Після цього відіжміть зайву воду та розкладіть одяг на рівній чистій поверхні.

Приготуйте пасту для виведення плям.

Змішайте в мисці ½ склянки харчової соди, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку перекису водню. Добре перемішайте, доки суміш не перетвориться на пасту.

Нанесіть пасту та потріть пляму.

За допомогою старої зубної щітки або ложки нанесіть пасту на забруднені ділянки. Залиште суміш на 20 хвилин, щоб вона встигла проникнути в тканину та розчинити пляму. Обережно протріть забруднену ділянку зубною щіткою, щоб паста краще проникла у волокна.

Виперіть у пральній машині.

Після очищення тканини від пасти, виперіть одяг у пральній машині на найгарячішому режимі, рекомендованому на етикетці з інструкціями щодо догляду. Уникайте використання сушарки, доки не переконаєтеся, що пляма повністю зникла, оскільки тепло може закріпити залишки плями. Якщо пляма залишається після сушіння, повторіть описані вище кроки ще раз.