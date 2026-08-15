Для серпневого підживлення можна використовувати монофосфат калію

У серпні троянди поступово змінюють напрям розвитку: після активного літнього цвітіння їм уже не потрібно стимулювати інтенсивне нарощування молодих пагонів. Натомість рослинам важливо підготуватися до холодного періоду, зміцнити кореневу систему та допомогти пагонам визріти. Як доглядати за трояндами у серпні, пише «Земляк».

Які добрива потрібні трояндам у серпні

У другій половині літа основними елементами живлення для троянд стають калій і фосфор. Вони беруть участь у важливих процесах розвитку рослини та сприяють визріванню пагонів перед настанням холодів.

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Для серпневого підживлення можна використовувати монофосфат калію. Це концентроване фосфорно-калійне добриво, яке застосовують для різних декоративних рослин.

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Ще один варіант – калімагнезія. Вона містить калій і магній, які потрібні рослинам для повноцінного живлення. Також можна використовувати відповідні фосфорно-калійні суміші, дотримуючись дозування, зазначеного виробником.

Чому наприкінці літа не варто давати багато азоту

Азот стимулює активне зростання пагонів і зеленої маси. Навесні та на початку літа це може бути доречним, але в серпні надмірне азотне живлення вже небажане.

Якщо троянда продовжує активно випускати молоді пагони перед осіннім похолоданням, вони можуть не встигнути достатньо визріти до морозів. Тому наприкінці літа не варто використовувати сечовину, аміачну селітру та інші добрива з високим вмістом азоту без конкретної потреби.

Також не слід захоплюватися свіжим гноєм, пташиним послідом або концентрованими трав'яними настоями, які можуть стимулювати небажаний ріст.

Чи можна використовувати деревну золу

Деревна зола може бути додатковим джерелом калію, кальцію, магнію та інших мінеральних елементів. Її можна використовувати для підживлення троянд, якщо ґрунт не має надлишкової лужності.

Вносьте золу помірно, розподіляючи її по ґрунту навколо куща. Не потрібно насипати велику кількість безпосередньо біля стебел.

Важливо враховувати кислотність ґрунту, адже регулярне внесення золи може поступово підвищувати її лужність.

Як правильно вносити добрива

Перед підживленням обов'язково перевірте, чи достатньо вологий ґрунт. Якщо земля суха, спочатку полийте троянди чистою водою.

Після цього внесіть підготовлений розчин добрива відповідно до інструкції. Не перевищуйте рекомендовану концентрацію, адже надлишок поживних речовин не прискорить підготовку рослини до зими, а може пошкодити кореневу систему.

Підживлення краще проводити у прохолодну частину дня, коли сонячна активність уже зменшилася.