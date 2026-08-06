У спекотну погоду троянди потребують достатньої кількості вологи

Серпень – один із найважливіших місяців у догляді за трояндами. Саме зараз кущі продовжують формувати бутони, але водночас починають поступово готуватися до завершення сезону. Що робити у серпні, пише Deccoria.

Поливайте троянди правильно

У спекотну погоду троянди потребують достатньої кількості вологи. Поливати кущі краще рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

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Воду виливайте лише під корінь, не змочуючи листя та квіти. Для дорослого куща зазвичай достатньо 10–15 літрів води за один полив. Якщо стоїть тривала спека, ґрунт варто підтримувати помірно вологим, але не перезволоженим.

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Щоб волога довше зберігалася, замульчуйте землю навколо кущів компостом, сосновою корою або іншою органічною мульчею.

Видаляйте зів'ялі квітки

Якщо троянди належать до повторноквітучих сортів, регулярно зрізайте відцвілі бутони. Це стимулює рослину утворювати нові квітконоси й продовжує період цвітіння.

Одночасно видаляйте сухі, пошкоджені або хворі пагони, а також поросль, яка з'являється нижче місця щеплення.

Які добрива потрібні трояндам у серпні

Наприкінці літа трояндам уже не потрібна велика кількість азоту. Він стимулює утворення молодих пагонів, які можуть не визріти до настання холодів.

Натомість рослини потребують калію та фосфору. Ці елементи зміцнюють кореневу систему, покращують формування бутонів, підвищують стійкість до хвороб і допомагають пагонам краще підготуватися до зими.

Для підживлення можна використовувати готові осінні добрива для троянд або комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору.

Чи варто використовувати попіл і яєчну шкаралупу

Деревний попіл містить калій, кальцій та низку мікроелементів, тому його часто застосовують як натуральне добриво. Подрібнена яєчна шкаралупа є джерелом кальцію, однак діє дуже повільно й не забезпечує швидкого живлення рослин.

Попіл можна використовувати лише в помірній кількості та за умови, що ґрунт не є лужним. Якщо земля вже має високий рівень pH, надлишок попелу може погіршити засвоєння окремих поживних речовин.

Перед внесенням будь-яких натуральних підживлень бажано враховувати особливості ґрунту на ділянці.

Як правильно вносити добрива

Підживлювати троянди найкраще після поливу або дощу, коли ґрунт уже вологий. Так поживні речовини швидше потраплять до кореневої системи й не спричинять її пошкодження.

Після внесення гранульованих добрив або попелу верхній шар землі бажано злегка розпушити, а потім за потреби ще раз полити.