Седум – ще одна рослина, яка чудово підходить для осіннього саду

Багато хто вважає, що наприкінці липня висівати квіти вже запізно. Насправді це не так. Деякі декоративні рослини швидко проростають, активно розвиваються та встигають зацвісти вже у вересні, а багаторічники, окрім осіннього цвітіння, наступного року стануть ще пишнішими. Головне – правильно обрати види та забезпечити їм відповідні умови. Які квіти садити, пише The Spruce.

Рудбекія

Рудбекія є однією з найкращих рослин для пізнього висіву. Насіння проростає досить швидко, а за сприятливих умов перші квіти можна побачити вже через кілька місяців.

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Ця рослина любить сонячні місця, добре переносить літню спеку та не потребує складного догляду. Крім того, яскраві жовті суцвіття приваблюють бджіл, джмелів і метеликів.

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Ехінацея

Ехінацея стане чудовим вибором для тих, хто хоче прикрасити сад багаторічною рослиною. Для успішного проростання їй потрібен помірно вологий ґрунт, особливо в перші тижні після посіву.

Першого року цвітіння може бути не надто рясним, зате наступного сезону рослина порадує великою кількістю яскравих квітів.

Гайлардія

Якщо хочеться додати клумбі теплих відтінків, зверніть увагу на гайлардію. Її великі квіти поєднують червоні, помаранчеві та жовті кольори й залишаються декоративними тривалий час.

Рослина швидко проростає, добре переносить спеку та чудово почувається на відкритих сонячних ділянках.

Айстри

Айстри традиційно вважаються символом осені. Якщо висіяти їх наприкінці липня, багато сортів уже у вересні можуть прикрасити клумбу пишним цвітінням.

Найкраще вони ростуть на сонячних або злегка затінених ділянках із пухким, добре дренованим ґрунтом. Високорослим сортам може знадобитися опора, щоб стебла не ламалися від вітру.

Седум

Седум – ще одна рослина, яка чудово підходить для осіннього саду. Найчастіше його висаджують не насінням, а готовими саджанцями або розетками. У такому разі вже восени можна милуватися ніжними суцвіттями.

Седум добре переносить посуху, не потребує частого поливу й чудово виглядає як у квітниках, так і в альпійських гірках.