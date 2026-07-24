Календулу та піретрум краще розміщувати вздовж країв грядок

Квіти на городі можуть бути не лише декоративною окрасою, а й корисними помічниками у вирощуванні овочів. Деякі рослини приваблюють комах-запилювачів і природних ворогів шкідників, інші здатні впливати на окремі види небажаних організмів у ґрунті. Хоча чорнобривці давно вважаються класичними супутниками городніх культур, існують й інші квіти, які також можуть стати частиною комплексного захисту насаджень. Про них пише Radio Club.

Піретрум – джерело природних інсектицидів

Піретрум, відомий також як далматська ромашка, містить у своїх квітках природні сполуки – піретрини. Саме їх використовують для виготовлення рослинних інсектицидів, що застосовують проти попелиці, кліщів, гусені та деяких інших шкідників.

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Водночас варто розуміти, що сама присутність піретруму на клумбі не гарантує захисту овочів. Для отримання помітнішого ефекту з висушених суцвіть готують настій.

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Для цього 100 г сухих квіток залийте 1 літром теплої води та залиште настоюватися приблизно на 12 годин у темному місці. Після цього процідіть настій, розведіть його у 5 літрах води та за бажанням додайте близько 20 г попередньо розчиненого господарського мила, щоб засіб краще затримувався на листках.

Обприскування проводьте ввечері у суху безвітряну погоду. Не використовуйте настій під час цвітіння культур, щоб не нашкодити бджолам та іншим корисним комахам. Також не допускайте потрапляння розчину у водойми та працюйте в рукавичках.

Календула допомагає у боротьбі з нематодами

Календула діє інакше. Її коренева система виділяє речовини, які можуть створювати менш сприятливі умови для розвитку окремих видів ґрунтових нематод.

Ці мікроскопічні шкідники уражають коріння томатів, огірків, перцю, полуниці та інших культур. Через це рослини слабшають, повільніше ростуть і можуть давати менший урожай.

Водночас календула не здатна повністю позбутися нематод. Найкращий результат вона дає у поєднанні із сівозміною, видаленням сильно уражених рослин та вирощуванням стійких сортів.

Ще одна перевага нагідок полягає в тому, що вони приваблюють мух-дзюрчалок. Дорослі комахи живляться нектаром, а їхні личинки активно знищують попелицю, допомагаючи природним способом стримувати її чисельність.

Де краще висаджувати квіти

Календулу та піретрум краще розміщувати вздовж країв грядок, у широких міжряддях або невеликими групами поруч із томатами, огірками, перцем чи полуницею. При цьому бажано залишати між квітами та овочевими культурами приблизно 20–30 см, щоб рослини не затінювали одна одну та добре провітрювалися.