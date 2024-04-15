Чорнобривці ефективно відлякують довгоносика

Багато досвідчених дачників знають, що на їхніх ділянках завжди можна побачити чорнобривці. Не стільки через їхній гарний вигляд, скільки через корисність цих квітів. Як чорнобривці захищають город від шкідників, розповідає Ukr.Media.

Чорнобривці ефективно відлякують довгоносика, тому садити їх поруч із полуницею – чудовий варіант. Також рослини можуть захистити капусту від білявки та совки. Висаджування чорнобривців біля цибулі допоможе уникнути цибулевої мухи. Якщо посадити їх поруч із картоплею, це знизить ризики ураження колорадським жуком і капустянкою.

Чорнобривці також допоможуть у боротьбі з нематодою і попелицями. Навіть дротяники не люблять цю квітку. Тож вирощування чорнобривців на ділянці не тільки додасть їй краси, а й допоможе захистити рослини від різних шкідників.