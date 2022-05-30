Також під вікнами будинку та біля альтанки можна висадити чорнобривці, агератум, монарду, настурцію

Навіть один комар може зіпсувати відпочинок і позбавити сну, а на дачі, особливо поблизу лісу чи водойми, їх завжди сила-силенна. Щоб їх позбутися, можна скористатися фумігаторами та репелентами, а можна посадити на ділянці рослини, які будуть своїм запахом відганяти комарів. Про такі рослини розповідає «Флорист-Х».

Профілактичні заходи

Трава та калюжки – це місця, які використовуються комарами для розмноження. Тому осушіть калюжі, приберіть банки, в яких може застоюватися дощова вода, стрижіть газони, особливо поруч із місцем відпочинку. Якщо на ділянці є ставок, не варто переживати, що там розплодяться комарі: навколо водойми завжди знайдуться природні мисливці за комарами та їхніми личинками, але недоглянуті зарості та вогкість треба ліквідувати.

Рослини-репеленти

Зовсім позбутися комарів не вийде, проте їх не буває на помідорних грядках: не зносять комарі летючих сполук, які виділяють томати. Цю властивість томатної гички можна використовувати для відлякування комарів від альтанки або від входу в будинок. Посадіть рештки розсади в окремі посудини та розставте їх під вікнами або по периметру альтанки. У розпал літа можна використовувати помідорні пасинки після їх обрізування.

Також під вікнами будинку та біля альтанки можна влаштувати квітник з однорічників – чорнобривців, агератума, монарди, настурції. Квітучі чорна бузина й черемха, фітонциди сосни та ялівцю, пряні та лікарські трави теж виконують функцію репелента. Найбільш ранніми репелентами є декоративні зимуючі цибулі, вирощувані з насіння, але зацвітають вони тільки на четвертий рік після посадки. Добре справляються з комарами й іншими комахами ромашка та календула.

На допомогу кущиків базиліка, меліси, котячої м’яти, цитронелли, герані, лавра можна розраховувати лише за наявності хоча б слабкого вітерцю, проте можна розтерти й покласти поруч із собою їх зірване листя. Якщо використовується камін чи мангал, на вугілля можна кинути листя розмарину або шавлії, дим буде не до вподоби комахам. Використовуйте для відлякування комарів і всі перераховані зрізані рослини у вигляді букетиків на столах і підвіконнях, пучків під стелею. Вони проганятимуть комарів, доки не зів’януть. Упродовж декількох місяців буде ефективним саше з полину, ромашки, лаванди, лаврового листа, пижма. Відвар або розбавлений водою сік цих рослин можна використовувати як репелент для нанесення на шкіру, проте попередньо з’ясуйте, чи немає у вас алергії.

У природі є рослини, які спеціально приманюють комах, щоб харчуватися ними. Поширені вони в південних широтах, але й у середній смузі можна виростити непентес, росички або венерину мухоловку. Їх можна розмістити в кашпо в зоні відпочинку. Надія на цих рослин-хижаків слабка, але від одного-двох комарів вони вас позбавлять.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»