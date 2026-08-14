Якщо ви не впевнені, що настав час збирати врожай, не поспішайте викопувати всю ділянку

Серпень – період, коли городникам уже варто уважно стежити за станом картоплі на грядці. Збирати бульби надто рано небажано, адже вони можуть ще не встигнути набрати достатню масу та сформувати міцну шкірку. Водночас надмірно затягувати зі збиранням також не варто, особливо якщо погода стає прохолодною та вологою. Про кілька простих ознак, за якими можна визначити, що картопля вже готова до викопування, пише Styler.

Бадилля почало жовтіти та сохнути

Одна з найпомітніших ознак дозрівання картоплі – зміни на бадиллі. Якщо листя поступово жовтіє, втрачає пружність, сохне та лягає на землю, рослина завершує активний ріст.

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Особливо варто звернути увагу на кущі, у яких більша частина бадилля вже втратила зелене забарвлення. Проте лише за цією ознакою визначати готовність усього врожаю не варто.

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Викопайте кілька кущів у різних частинах грядки та перевірте стан бульб. Так ви зрозумієте, наскільки рівномірно дозріла картопля.

Ґрунт біля кущів потріскався

Іноді картоплю можна помітити ще до викопування. Коли бульби активно збільшуються в розмірі, вони піднімають землю над собою, через що на поверхні можуть з'являтися невеликі тріщини.

Якщо такі зміни видно біля кількох кущів, це привід провести пробне викопування. Не обов'язково одразу збирати весь урожай, спочатку оцініть кілька рослин.

Зверніть увагу на розмір бульб і стан їхньої шкірки. Саме ці ознаки допоможуть точніше визначити готовність картоплі.

Шкірка не стирається пальцями

Це один із найпростіших способів перевірити, чи дозріла картопля. Викопайте одну бульбу та обережно потріть її поверхню пальцями.

Якщо шкірка легко знімається або пошкоджується від легкого тертя, картоплі, ймовірно, ще потрібно побути в землі. У дозрілих бульб шкірка стає щільнішою та краще тримається.

Така перевірка займає лише кілька секунд, але дає більше інформації, ніж орієнтація виключно на дату в календарі.

Бульби добре сформувалися

Під час пробного викопування оцініть не лише шкірку, а й розмір картоплин. Якщо бульби вже досягли характерного для сорту розміру, а нових дрібних картоплин майже немає, врожай наближається до повної стиглості.

Також зверніть увагу на те, наскільки легко бульби відділяються від рослини. Добре сформована картопля має без проблем відокремлюватися від столонів під час викопування.

Кущ перестав активно формувати нові бульби

На початку сезону рослина активно нарощує підземну частину, але ближче до завершення вегетації цей процес сповільнюється. Сили поступово спрямовуються не на формування нових бульб, а на завершення їхнього дозрівання.

Тому під час пробного викопування подивіться, чи є на кущі багато зовсім маленьких бульб. Якщо основна частина врожаю вже добре сформована, а нових бульб майже немає, можна готуватися до збирання.

Не викопуйте всю картоплю одразу

Якщо ви не впевнені, що настав час збирати врожай, не поспішайте викопувати всю ділянку. Виберіть кілька кущів у різних місцях грядки та перевірте їх.

Оцініть розмір бульб, міцність шкірки, кількість дрібної картоплі та те, наскільки легко вона відділяється від столонів. Також враховуйте сорт: ранні сорти дозрівають значно швидше, ніж середньостиглі та пізні.

Погодні умови теж мають значення. Якщо ґрунт постійно мокрий, а температура поступово знижується, надто тривале перебування картоплі в землі може підвищити ризик пошкодження та загнивання бульб.