Перші симптоми зазвичай з'являються на листі

Фітофтороз – одна з найнебезпечніших хвороб картоплі, яка за сприятливих умов може швидко поширитися по всій ділянці. Особливо активно збудник розвивається під час тривалих дощів, високої вологості повітря та різких перепадів температур. Якщо вчасно не вжити заходів, можна втратити значну частину врожаю. Що робити, пише Agronews.

Як розпізнати фітофтороз

Перші симптоми зазвичай з'являються на листі. На ньому утворюються темно-коричневі плями, а з нижнього боку у вологу погоду можна помітити світлий наліт. Згодом хвороба переходить на стебла, а потім уражає й бульби.

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За вологої погоди інфекція здатна поширюватися дуже швидко, тому регулярний огляд посадок має велике значення.

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Як зменшити ризик захворювання

Найкращий захист починається ще до появи перших ознак хвороби. Для цього рекомендується:

дотримуватися сівозміни та не висаджувати картоплю після картоплі чи томатів;

використовувати здоровий посадковий матеріал;

не загущувати посадки;

уникати надлишкового внесення азотних добрив;

забезпечити гарне провітрювання та відведення зайвої вологи.

Такі прості заходи значно знижують ризик розвитку фітофторозу.

Коли підгортати картоплю

Підгортання відіграє важливу роль не лише у формуванні врожаю, а й у профілактиці захворювань.

Перше підгортання проводять невдовзі після появи сходів. Надалі процедуру повторюють у міру росту рослин, поки пагони не досягнуть приблизно 10–12 сантиметрів.

Не варто відкладати підгортання до початку цвітіння. На цьому етапі коренева система вже сформована, і механічне пошкодження може негативно вплинути на розвиток бульб.

Чим обробляти картоплю

Якщо погодні умови сприяють розвитку фітофтори або вже з'явилися перші симптоми, застосовують фунгіциди, дозволені для використання на картоплі.

Щоб запобігти розвитку стійкості збудника до препаратів, рекомендується чергувати засоби з різними механізмами дії та суворо дотримуватися інструкції виробника.

У дощову й теплу погоду захисні обробки зазвичай проводять частіше, ніж у сухі періоди. Після сильних опадів може знадобитися повторне обприскування, якщо це передбачено рекомендаціями до препарату.

Крім хімічних засобів, для профілактики можна використовувати зареєстровані біопрепарати як частину комплексної системи захисту.

Чи допомагає кальцинована сода

Серед городників популярним є розчин кальцинованої соди як профілактичний засіб. Він тимчасово змінює кислотність поверхні листків, що може ускладнювати розвиток грибка.

Проте ефективність такого способу в польових умовах має обмежене наукове підтвердження, тому використовувати його як єдиний метод боротьби не варто.

Перед застосуванням будь-якого домашнього розчину бажано спочатку перевірити його дію на кількох рослинах, адже зависока концентрація може спричинити опіки листя.

Що робити при перших ознаках хвороби

Якщо фітофтороз уже з'явився, необхідно якнайшвидше провести обробку відповідним фунгіцидом згідно з інструкцією та уважно стежити за станом посадок.

Сильно уражені рослини або їхні окремі частини бажано видалити з ділянки, щоб зменшити поширення інфекції. Не варто залишати такі рослинні рештки на грядках.

Також рекомендується очищати садовий інвентар після роботи, контролювати полив і не допускати тривалого зволоження листя, особливо у вечірній час.