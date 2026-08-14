Не кожне опале яблуко означає, що врожай під загрозою

Наприкінці літа під яблунями нерідко з'являється багато опалих плодів. У деяких випадках це цілком природний процес, адже дерево не здатне виростити всю кількість зав'язі, яку сформувало навесні. Однак надмірне опадання яблук може свідчити й про несприятливі умови, нестачу вологи, поживних речовин, хвороби або шкідників. Як оцінити не лише кількість плодів на землі, а й загальний стан дерева, пише Gardening know how.

Чому яблуня скидає плоди

Яблуня часто формує більше зав'язі, ніж може забезпечити поживними речовинами. У процесі розвитку дерево природним чином позбувається частини плодів, залишаючи ті, які мають більше шансів повноцінно дозріти.

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Якщо дерево виглядає здоровим, листя має нормальний колір, а на гілках залишається достатньо яблук, причин для занепокоєння немає. Так яблуня самостійно регулює навантаження на себе.

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Проблема виникає тоді, коли плоди починають масово опадати, хоча до цього дерево розвивалося нормально. У такому разі потрібно перевірити умови вирощування.

Яблуні може не вистачати вологи

Одна з найпоширеніших причин передчасного опадання плодів – пересихання ґрунту. Особливо небезпечно це під час тривалої спеки, коли дерево втрачає багато вологи через листя.

Перевірте ґрунт під кроною на кілька сантиметрів углиб. Якщо земля суха, яблуню потрібно добре полити. Воду виливайте не безпосередньо біля стовбура, а по площі пристовбурного кола, де розташована значна частина активних коренів.

Після поливу поверхню ґрунту можна замульчувати. Це допоможе довше зберігати вологу та зменшить її випаровування під час спеки.

Перевірте, чи вистачає поживних речовин

Під час формування та наливу плодів яблуні потрібне повноцінне живлення. Якщо дерево росте на бідному ґрунті або протягом сезону не отримувало необхідних елементів, це може негативно позначитися на врожаї.

Наприкінці літа особливе значення мають калій та магній. Вони беруть участь у важливих процесах життєдіяльності рослини та допомагають їй завершувати сезон.

Водночас не варто вносити добрива навмання. Перед підживленням оцініть стан дерева та дотримуйтеся рекомендованих доз, адже надлишок поживних речовин також може зашкодити рослині.

Огляньте яблука на шкідників

Якщо опалі яблука мають червоточини, темні плями або інші пошкодження, уважно огляньте дерево. Однією з можливих причин є яблунева плодожерка.

Пошкоджені плоди краще регулярно збирати із землі та не залишати під деревом. Вони можуть стати джерелом подальшого поширення шкідників.

Також перевірте листя, молоді пагони та зав'язі. За наявності шкідників обирайте засіб захисту відповідно до виду комахи та дотримуйтеся інструкції виробника.

Не пропустіть ознаки хвороб

Передчасне опадання плодів може бути пов'язане і з хворобами. Зверніть увагу на плями на листі, потемніння або загнивання яблук, пошкодження кори та інші нетипові зміни.

Особливо небезпечними для яблуні є парша та плодова гниль. Якщо на плодах з'являються темні плями, вони швидко псуються та опадають, дерево потребує додаткової уваги.

У разі підтвердження грибкового захворювання використовуйте відповідний фунгіцид згідно з інструкцією. Важливо також прибирати уражені плоди та листя, щоб зменшити кількість джерел інфекції в саду.

Коли не потрібно рятувати яблука

Не кожне опале яблуко означає, що врожай під загрозою. Якщо дерево сильне, листя здорове, на гілках залишається достатньо плодів, а опадають переважно дрібні або слабкі яблука, найімовірніше, це природне проріджування.

У такій ситуації не потрібно різко збільшувати полив або без потреби вносити добрива. Просто продовжуйте звичайний догляд і стежте за станом дерева.