Головне правило літнього поливу – вода повинна проникати глибоко до коріння

Молоді дерева значно важче переносять літню спеку, ніж дорослі рослини. Через недостатньо розвинену кореневу систему вони швидше втрачають вологу, що може призвести до в'янення листя, уповільнення росту та навіть втрати врожаю. Щоб саджанці успішно пережили спекотний період, їм необхідний правильний догляд. Про декілька простих прийомів допоможуть зменшити вплив високих температур і зберегти рослини здоровими, пише УНІАН.

Поливайте рідше, але рясніше

Головне правило літнього поливу – вода повинна проникати глибоко до коріння. Поверхневе зволоження не забезпечує рослину необхідною вологою та лише сприяє швидкому випаровуванню.

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Після висаджування молоді дерева бажано поливати щодня протягом одного-двох тижнів. Згодом достатньо проводити полив раз на два-три дні, враховуючи температуру повітря та вологість ґрунту. Перед кожним поливом перевіряйте землю: вона не повинна бути ані пересохлою, ані надто мокрою.

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Замульчуйте пристовбурне коло

Після поливу варто замульчувати землю навколо дерева. Шар мульчі завтовшки приблизно 8–10 сантиметрів допомагає довше утримувати вологу, захищає ґрунт від перегрівання та стримує ріст бур'янів.

Водночас не підсипайте мульчу впритул до стовбура. Залиште кілька сантиметрів вільного простору, щоб уникнути загнивання кори.

Захистіть дерева від палючого сонця

Під час тривалих хвиль спеки молоді дерева бажано притіняти. Для цього найкраще використовувати спеціальну затінювальну сітку, натягнуту на каркас. Вона має захищати рослину від прямих сонячних променів, але не торкатися гілок.

Не варто використовувати поліетиленову плівку. Вона створює парниковий ефект і може ще більше підвищити температуру навколо дерева.

Освіжайте крону правильно

У найспекотніші години можна короткочасно освіжити дерево дрібнодисперсним розпиленням води. Легкий водяний туман допомагає тимчасово охолодити листя та полегшує рослині перенесення спеки.

Водночас не обливайте крону сильним струменем води під прямим сонячним промінням, адже це може нашкодити листю.

Використовуйте каолінову глину

Деякі садівники застосовують каолінову глину для захисту рослин від перегрівання. Після обприскування вона утворює тонкий світлий шар, який відбиває частину сонячних променів.

Таке покриття допомагає зменшити нагрівання листя, уповільнює втрату вологи та захищає плоди від сонячних опіків.

Відкладіть обрізування та азотні підживлення

Під час сильної спеки дерева не варто стимулювати до активного росту. Азотні добрива можуть спровокувати появу молодих пагонів, які особливо чутливі до високих температур.

Також небажано проводити сильне обрізування. Видаляйте лише сухі, пошкоджені або хворі гілки, якщо це дійсно необхідно.

Регулярно оглядайте саджанці

У спекотний період уважно стежте за станом молодих дерев. Про перегрівання можуть свідчити зів'яле або скручене листя, поява світлих чи бурих плям, припинення росту пагонів і передчасне опадання плодів.

Чим раніше ви помітите ці ознаки, тим швидше зможете скоригувати догляд і допомогти дереву пережити несприятливі погодні умови. Правильний полив, мульчування та захист від палючого сонця дозволять молодим саджанцям зміцніти й успішно підготуватися до осіннього сезону.