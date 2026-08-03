Після пересаджування розсади у відкритий ґрунт рослини потрібно рясно полити лише один раз

Щоб виростити великі, соковиті та солодкі кавуни, недостатньо лише сонячної погоди й родючого ґрунту. Однією з найпоширеніших причин слабкого врожаю є неправильний полив. Як правильно доглядати за кавунами влітку, розповідають на каналі «Теплиці Лідії Кононенко».

Не поливайте кавуни щодня після висаджування

Після пересаджування розсади у відкритий ґрунт рослини потрібно рясно полити лише один раз. Надалі протягом приблизно двох-трьох тижнів додаткове зволоження зазвичай не потрібне, якщо немає тривалої посухи.

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Частий полив у цей період заважає розвитку кореневої системи. Коріння залишається у верхньому шарі ґрунту, де постійно є волога, тому не заглиблюється в пошуках води. Через це рослина стає слабкішою та більш уразливою до хвороб.

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Невелике в'янення листя після висаджування не завжди свідчить про нестачу води. Часто це природний процес адаптації, під час якого коріння активно розростається вглиб.

Коли потрібно поливати кавуни

Наступний рясний полив доцільно проводити тоді, коли батоги досягнуть приблизно 50 сантиметрів завдовжки. До цього часу рослина вже сформує потужніше коріння, здатне ефективно використовувати вологу з нижніх шарів ґрунту.

Кавуни мають добре розвинену кореневу систему, яка за сприятливих умов може проникати на значну глибину. Саме тому вони здатні переносити нетривалу нестачу опадів значно краще, ніж постійне перезволоження.

Полив під час цвітіння потребує особливої обережності

У період цвітіння надлишок води може негативно вплинути на майбутній урожай. Якщо ґрунт буде занадто вологим, рослина почне активно нарощувати зелену масу, тоді як кількість зав'язі може зменшитися.

У цей час земля повинна залишатися помірно вологою, без застою води.

Чому краще поливати вранці

Найкращий час для поливу – ранкові години. Протягом дня рослина поступово використовує отриману вологу, що особливо важливо під час спеки.

Вечірній полив менш бажаний. Коли температура повітря знижується, вода довше затримується у ґрунті, а надмірна вологість створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань і загнивання кореневої системи.

Як поливати кавуни під час наливання плодів

Після появи зав'язі й початку росту плодів важливо не допускати повного пересихання ґрунту. Якщо рослина відчуватиме тривалий дефіцит вологи, кавуни можуть вирости дрібними, менш соковитими або навіть отримати пошкодження від перегрівання.

Водночас полив має залишатися помірним. Надлишок води також небажаний, оскільки може погіршити якість плодів і спровокувати розвиток хвороб.