Постіль пахне затхлістю не випадково: як повернути білизні свіжість
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Неприємний затхлий запах постільної білизни найчастіше з’являється через вологу, неправильне сушіння або зберігання. Навіть після прання тканина може втратити свіжість, якщо її залишити надовго в пральній машині або поклали до шафи недостатньо сухою. Але позбутися стороннього запаху можна за допомогою кількох простих правил. Martha Stewart розповідає, як повернути білизні свіжість.
Чому білизна починає пахнути затхлістю?
Однією з головних причин є волога, яка залишається у волокнах тканини. Якщо білизна сохне в погано провітрюваному приміщенні, створюються умови для появи неприємного запаху.
Також, іноді білизна може здаватися сухою на дотик, але усередині волокон може залишатися невелика кількість вологи. І саме це створює ідеальні умови для бактерій та плісняви, які й стають причиною неприємного запаху, коли ви складаєте ще вологу білизну у шафу.
Ще одна причина – використання завеликої кількості порошку чи кондиціонера. Надлишок може залишатися у волокнах, і під час зберігання ці залишки окиснюються та створюють дивний запах.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як повернути білизні свіжість?
- Висушіть білизну на сонці. Спробуйте спочатку повісити білизну на сонці. Сонячне світло має здатність природним чином дезодорувати та вбивати бактерії, що викликають запах.
- Повторно виперіть білизну. Якщо білизна все ще пахне неприємно, її варто випрати повторно, використовуючи половину звичайної кількості мийного засобу та додавши оцет. Оцет допоможе розчинити накопичення мийного засобу та нейтралізує молекули запаху.
- Ретельно висушіть. Після повторного прання важливо повністю висушити постіль. Навіть якщо білизна здається сухою, у складках і куточках простирадл може залишатися волога. Тому краще довше залишити висихати білизну, щоб вся волога випарувалась.
- Додайте у шафу природні поглиначі запахів. Щоб підтримувати свіжість, у місця зберігання можна розмістити соду, лаванду, активоване вугілля чи магазинні поглиначі вологи.