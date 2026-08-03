Однією з головних причин є волога, яка залишається у волокнах тканини

Неприємний затхлий запах постільної білизни найчастіше з’являється через вологу, неправильне сушіння або зберігання. Навіть після прання тканина може втратити свіжість, якщо її залишити надовго в пральній машині або поклали до шафи недостатньо сухою. Але позбутися стороннього запаху можна за допомогою кількох простих правил. Martha Stewart розповідає, як повернути білизні свіжість.

Чому білизна починає пахнути затхлістю?

Однією з головних причин є волога, яка залишається у волокнах тканини. Якщо білизна сохне в погано провітрюваному приміщенні, створюються умови для появи неприємного запаху.

Також, іноді білизна може здаватися сухою на дотик, але усередині волокон може залишатися невелика кількість вологи. І саме це створює ідеальні умови для бактерій та плісняви, які й стають причиною неприємного запаху, коли ви складаєте ще вологу білизну у шафу.

Ще одна причина – використання завеликої кількості порошку чи кондиціонера. Надлишок може залишатися у волокнах, і під час зберігання ці залишки окиснюються та створюють дивний запах.

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Як повернути білизні свіжість?