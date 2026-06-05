Цей матеріал досить делікатний, тому неправильне прання може швидко зробити тканину жорсткою

Сатинова постільна білизна цінується за гладкість, м’якість і легкий блиск. Однак цей матеріал досить делікатний, тому неправильне прання може швидко зробити тканину жорсткою або навіть тьмяною. Real Simple розповідає, як правильно прати сатинову постіль.

Як прати сатинову постіль, щоб вона залишалася м’якою?

Що вам знадобиться:

М’який пральний порошок. Засіб для виведення плям на основі ензимів. Пральна машина або велика миска для ручного прання. Сітчастий мішечок для делікатного прання. Сушилка для білизни.

Сатинові простирадла та наволочки можна прати як у пральній машині, так і вручну. Щоб вони залишалися м’якими, використовуйте делікатний режим прання, прохолодну воду та низьку температуру сушіння.

Крок 1. Сортуйте брудну білизну.

Періть сатинові простирадла та наволочки окремо або разом з іншим сатиновим комплектом. Прання сатинових тканин разом із джинсами або іншим важким одягом призведе до зачіпок та можливих розривів.

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Крок 2: Попередня обробка плям.

Якщо на простирадлах є плями, обробіть їх невеликою кількістю м’якого прального засобу або засобу для виведення плям на основі ензимів. Втирайте засіб у пляму пальцями та відкладіть тканину на 10–15 хвилин, щоб засіб почав руйнувати зв’язок між плямою та тканиною.

Крок 3: Виберіть режим прання та завантажте постільну білизну.

Виберіть делікатний режим, холодну воду та найнижчу швидкість віджимання. Додайте м’який пральний засіб у дозатор або у барабан пральної машини. Краще вивернути наволочки навиворіт і покласти їх у сітчастий мішечок для делікатного прання, щоб уникнути надмірного зносу.

Крок 4: Акуратно висушіть білизну.

Для сушіння сатинової білизни у сушильній машині використовуйте режим низької температури. Висока температура сушіння може пошкодити довгі волокна сатинового полотна. Перед сушінням дістаньте наволочки з мішка, щоб зменшити утворення зморшок. Потім дістаньте простирадла з сушильної машини, поки вони ще трохи вологі. Розкладіть простирадла на ліжку або повісьте їх на сушилку для білизни в приміщення, щоб досушити.

Ви також можете використовувати сушилку для білизни, щоб висушити простирадла на повітря. Уникайте сушіння білизни на відкритому повітрі під прямими сонячними променями, адже вони можуть зіпсувати тканину.