У серпні не рекомендується вносити великі дози азотних добрив

Після висаджування та активного росту перець поступово переходить до найважливішого етапу сезону – формування та достигання плодів. Саме в серпні рослини витрачають найбільше поживних речовин на наливання перців, тому потребують іншого складу добрив. Чим піджвити перець у серпні, пише Oboz.ua.

Чому у серпні потрібно змінити підживлення

На завершальному етапі сезону перець майже не потребує великої кількості азоту. Натомість рослинам необхідні калій, фосфор і корисні мікроелементи, які підтримують формування плодів, прискорюють їхнє достигання та сприяють накопиченню цукрів.

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Правильно підібране добриво допомагає отримати великі, соковиті й ароматні перці навіть наприкінці літа.

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Деревний попіл – природне джерело поживних речовин

Одним із найефективніших природних добрив для серпневого підживлення вважається деревний попіл. Він містить калій, кальцій, фосфор та низку інших мінеральних елементів, необхідних рослинам під час плодоношення.

Для приготування настою візьміть одну склянку просіяного попелу та розчиніть її у 10 літрах води. Після ретельного перемішування залиште суміш настоятися на кілька годин.

Поливайте розчином під корінь, використовуючи приблизно від 0,5 до 1 літра на кожен кущ залежно від його розміру.

Мінеральне підживлення для наливання плодів

Як альтернативу попелу можна застосувати монофосфат калію. Це добриво швидко забезпечує рослини калієм і фосфором у легкодоступній формі, що сприяє активному росту плодів, покращує їхній смак і допомагає рівномірному достиганню.

Зазвичай для приготування робочого розчину використовують 10–15 грамів препарату на 10 літрів води. Перед застосуванням обов'язково дотримуйтеся дозування, зазначеного виробником.

Яких помилок варто уникати

У серпні не рекомендується вносити великі дози азотних добрив. Надлишок азоту стимулює утворення нового листя та пагонів, через що рослина витрачає сили не на плоди, а на зелену масу. У результаті достигання сповільнюється, а смакові якості можуть погіршитися.

Також не підживлюйте перець по сухому ґрунту. Спочатку добре зволожте землю чистою водою, а вже потім вносьте поживний розчин. Це допоможе кореневій системі ефективніше засвоїти необхідні елементи.