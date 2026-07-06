Зміна кольору листя, деформація пагонів або плями на плодах – це перші сигнали, що з перцем щось не так. Причиною можуть бути нестача поживних речовин, помилки у догляді, шкідники чи захворювання. Якщо правильно визначити джерело проблеми, рослину часто вдається швидко відновити та зберегти врожай. Більше про це пише «Субота».

Молоде листя жовтіє між жилками

Якщо молоді листки світлішають, а жилки залишаються зеленими, це може свідчити про нестачу заліза або про те, що рослина не може його засвоїти.

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надто лужний ґрунт;

перезволоження;

порушення живлення кореневої системи.

У такій ситуації варто перевірити режим поливу та кислотність ґрунту. За потреби використовують добрива із залізом у хелатній формі.

Старе листя жовтіє

Якщо пожовтіння починається зі старішого листя, а жилки ще певний час залишаються зеленими, це може бути ознакою нестачі магнію.

Допомогти можуть:

сульфат магнію;

доломітове борошно (якщо ґрунт кислий);

комплексні добрива з магнієм.

Важливо не перевищувати рекомендовані норми внесення.

Листя скручується і липне

Деформовані молоді листки, липкий наліт і дрібні комахи на верхівках пагонів найчастіше свідчать про появу попелиці.

На початковій стадії допомагають:

змивання шкідників струменем води;

мильний розчин;

біологічні засоби захисту рослин.

За сильного ураження можуть знадобитися інсектициди, дозволені для використання на овочевих культурах.

Коричневі плями на листі та плодах

Поява темних або коричневих плям може бути ознакою бактеріальних чи грибкових захворювань.

У такому випадку рекомендується:

видалити сильно уражені листки та плоди;

уникати поливу по листю;

забезпечити гарне провітрювання посадок.

Якщо симптоми швидко поширюються, доцільно застосовувати засоби захисту рослин відповідно до інструкції.

Рослина раптово в'яне

Якщо перець виглядає зів'ялим навіть після поливу, проблема може бути не в нестачі води, а навпаки – у її надлишку.

Постійне перезволоження часто призводить до загнивання коренів. Ознаками є:

м'яке потемніле коріння;

неприємний запах ґрунту;

втрата пружності листя.

У такій ситуації необхідно скоротити полив і забезпечити хороший дренаж.

Світлі плями на плодах

Білі або світло-жовті сухі ділянки на перцях нерідко з'являються через сонячні опіки.

Найчастіше це відбувається, якщо:

плоди залишилися без затінення після видалення листя;

встановилася тривала спека;

рослини ростуть на відкритому сонці.

Щоб запобігти проблемі, не варто надмірно обрізати листя, адже воно природно захищає плоди від перегрівання.

На що звернути увагу перед обробкою

Перш ніж використовувати добрива чи препарати для захисту рослин, уважно огляньте кущ.

Зверніть увагу:

яке саме листя змінило колір – молоде чи старе;

чи є на рослині комахи;

наскільки вологий ґрунт;

чи не застоюється вода біля коренів;

чи не перебувають плоди під прямими сонячними променями.

Саме правильне визначення причини дозволяє обрати ефективний спосіб допомоги. Адже однакові на перший погляд симптоми можуть свідчити про зовсім різні проблеми, які потребують різного підходу.