Коли перець починає плодоносити, його варто підтримати добривами на основі калію

Щоб солодкий перець радував вас соковитими й ароматними плодами, важливо не тільки добре підготувати ґрунт, а й регулярно підживлювати рослини на різних етапах росту. Навіть якщо земля багата на органіку, цього не завжди достатньо, для щедрого врожаю перцю потрібно трохи більше уваги й турботи. Чим підживити перець, пише «Сенсація».

Чому перцю потрібне підживлення

Ця культура досить вимоглива до живлення. Без додаткових поживних речовин рослини можуть почати витягуватись, сповільнювати ріст або взагалі скинути зав’язі. Особливо важливе підживлення в критичні фази, після пікірування, під час адаптації після висадки в ґрунт, у період бутонізації та плодоношення.

Перше підживлення

Через тиждень після пікірування розсади її слід підгодувати легким розчином мінеральних добрив. Для цього підійде суміш з аміачної селітри, суперфосфату й сірчанокислого калію, розчинених у 10 літрах води. Через 10 днів підживлення можна повторити тим самим складом.

Після висадки у відкритий ґрунт

Через два тижні після пересадки перцю у відкритий ґрунт, коли рослини трохи приживуться, доцільно внести другу порцію добрив. Для цього можна приготувати суміш з 2 чайних ложок сечовини та суперфосфату, розчинених у 10 літрах води. Це допоможе стимулювати розвиток кореневої системи та зеленої маси.

Період активного росту й цвітіння

На цьому етапі перець особливо потребує фосфору й калію. Добре підійде мікс аміачної селітри, суперфосфату та сірчанокислого калію в стандартній пропорції – усе розводять у 10 літрах води та поливають під корінь. Це підживлення сприяє утворенню бутонів і зав’язі, а також зміцнює імунітет рослин.

Підживлення під час плодоношення

Коли перець починає плодоносити, його варто підтримати добривами на основі калію. Чудово підійде розчин деревної золи разом з аміачною селітрою. Альтернативно можна використати сульфат калію у поєднанні з суперфосфатом, усе також розчиняється у 10 л води.

Коли ще варто підгодувати

Додаткові підживлення проводять лише у разі потреби, якщо перець виглядає слабким, жовтіє або повільно росте. У таких випадках краще скористатися комплексними мінеральними добривами з мікроелементами.