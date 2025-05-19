Перець погано переносить різкі перепади температур і вологи

Вирощування перців – не лише справа досвіду, а й уважності до деталей. Ця культура вибаглива до температури, світла й умов зростання, тому навіть незначні помилки можуть помітно знизити врожайність. Lady пише про десять поширених помилок, які можуть стати на заваді успішному збору урожаю перцю.

Недостатнє освітлення

Перець обожнює сонце. Якщо грядка постійно в тіні, рослина витягується, росте повільно, а зав’язі з’являються рідко. Обирайте добре освітлені ділянки, де сонце світить більшу частину дня.

Передчасна висадка розсади

Перець не терпить холоду. Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт варто лише тоді, коли стабільно тримається температура не нижче +20 °C, а краще – ближче до +25 °C. Холодне повітря загальмує ріст і спровокує стрес.

Надмірне заглиблення при посадці

Коренева шийка у перцю розташована досить високо. Якщо заглибити її в ґрунт, стовбур почне гнити, а рослина втратить силу. Садіть так, щоб коренева зона була лише трохи присипана землею.

Ігнорування підв’язування

Перець із часом стає важким, особливо під час плодоношення. Без опори кущ може зламатися під власною вагою. Варто встановити кілочки або натягнути сітку – це убезпечить рослини від ушкоджень.

Часті пересадки

Перці погано реагують на зміну місця. Кожна пересадка – це затримка в рості й розвиток стресу. Плануйте місце для посадки заздалегідь, щоб не доводилося пересаджувати розсаду вдруге.

Нестабільні умови вирощування

Перець погано переносить різкі перепади температур і вологи. Не допускайте пересушування ґрунту, але й не заливайте рослини. Золотий баланс – регулярний, але помірний полив теплою водою.

Грубе розпушування ґрунту

Повітря потрібне корінню, тому землю навколо кущів дійсно потрібно розпушувати. Але робіть це обережно і не занадто глибоко, щоб не пошкодити ніжну кореневу систему.

Нехтування підживленням

Перець активно споживає поживні речовини. Йому потрібен азот для росту, калій для плодоношення, фосфор для кореневої системи. Використовуйте добрива збалансовано – зокрема гумати, селітру, сечовину чи золу.

Недостатнє запилення

Якщо перець росте в теплиці або за умов поганої вентиляції, квітки можуть залишатися незапиленими. Щоб цьому зарадити, можна акуратно струсити кущ або легенько постукати по опорі – це допоможе пилку потрапити на тичинки.

Відсутність профілактики від хвороб і шкідників

Перець часто стає жертвою попелиці, павутинного кліща чи грибкових хвороб. Регулярно оглядайте рослини й обробляйте їх екологічними або хімічними засобами за потреби. Захищений кущ – це запорука сильного й здорового врожаю.