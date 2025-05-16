Перець вимогливий до вологи, але не терпить застою води

Перець не лише додає стравам яскравого смаку, а й збагачує раціон вітамінами. Але щоб отримати хороший урожай, важливо знати основи вирощування цієї рослини – від вибору насіння до зберігання плодів. Landlord пише, як правильно вирощувати перець, щоб досягти максимального результату.

Підготовка насіння та вибір сорту

Починається все з вибору правильного сорту – він має відповідати кліматичним умовам вашого регіону та типу ґрунту. Ранньостиглі, середньостиглі чи пізні сорти – кожен має свої переваги. Перед посівом насіння бажано замочити у воді або стимуляторі росту, щоб підвищити схожість. Висівати насіння потрібно на невелику глибину, у вологий ґрунт, із доступом до тепла й світла.

Догляд за розсадою

На етапі пророщування дуже важливо стежити за вологістю ґрунту й температурним режимом. Надмірна волога може призвести до загнивання, а холод уповільнить ріст. Після появи сходів рослини потребують регулярного поливу, а згодом – пікірування та загартовування перед висадкою у відкритий ґрунт.

Висаджування у відкритий ґрунт

Перед висадкою підготуйте ділянку: перець не любить кислих ґрунтів і добре росте на сонячних, захищених від вітру місцях. Пересаджуйте рослини тоді, коли земля достатньо прогріється, а загроза заморозків мине. Висаджують перець зазвичай у другій половині травня.

Полив і підживлення

Перець вимогливий до вологи, але не терпить застою води. Поливати його краще рідко, але рясно, не допускаючи пересихання ґрунту. Підживлення проводиться регулярно – комплексними мінеральними добривами або органікою. Особливо важливо підживлювати рослини під час цвітіння та формування плодів.

Захист від шкідників і хвороб

Щоб рослини не постраждали від шкідників, потрібно регулярно оглядати листя й стебла, особливо в теплу вологу погоду. При перших ознаках хвороб або появі комах варто використовувати натуральні засоби або дозволені препарати для захисту. Хорошою профілактикою є чергування культур і дотримання правил сівозміни.

Збір урожаю та зберігання

Коли перець досягає стиглості, має насичений колір і щільну шкірку – його можна зрізати. Робити це краще гострим ножем або секатором, залишаючи частину плодоніжки. Зберігати перець бажано в прохолодному, сухому приміщенні при температурі 7-10°C. Також овоч чудово підходить для заморожування, сушіння та консервації.