Грамотне планування грядок допоможе уникнути конфліктного сусідства

Багато городників стикаються з проблемою обмеженого простору на грядках, через що намагаються висадити якомога більше культур поряд. Проте не всі рослини добре уживаються одна з одною, і деяке сусідство може суттєво зашкодити врожаю. Щоб болгарський перець порадував щедрим і смачним урожаєм, важливо враховувати, які овочі не слід розміщувати поруч із ним. Грамотне планування грядок допоможе уникнути конфліктного сусідства та забезпечить здоровий розвиток усіх рослин. З чим краще не садити перець, пише «24 Канал».

З ким перець «не товаришує»

Насамперед, варто уникати сусідства з капустою. Незалежно від її виду – чи то білоголова, броколі, чи брюссельська – ці рослини інтенсивно витягують вологу з ґрунту. Як результат, перцю не вистачає води для повноцінного росту, що негативно впливає на кількість і якість плодів.

Також небажано висаджувати поруч огірки. Їм потрібна велика кількість вологи, особливо в посушливий період. Регулярне поливання огірків призводить до надмірної вологи в ґрунті, що створює несприятливі умови для перцю.

Не варто розміщувати поряд і представників родини пасльонових: картоплю, томати та баклажани. Вони схильні до однакових захворювань, які можуть швидко поширитися з однієї культури на іншу.

Інші небажані сусіди для перцю

Не кращим вибором буде посадка біля перцю квасолі або гороху. Ці бобові можуть обвивати стебла перцю, ускладнюючи його ріст і розвиток.

Ще одним «конфліктним» сусідом є кріп. У процесі росту він створює тінь, затінюючи перець. Відсутність достатньої кількості світла призводить до того, що плоди стають дрібними і не визрівають повністю.