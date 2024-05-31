Найкращі сусіди у плодовому саду – однакові види дерев

Якщо ви плануєте виростити на своїй ділянці великий сад з яблуками, грушами та іншими плодовими деревами, тоді варто звернути увагу на те, які види є поганими сусідами одне для одного, пише «Зелена садиба».

Деякі дерева краще не садити поруч через:

алелопатію – токсичний вплив одних рослин на інші;

зараження хворобами від ураженого дерева;

поширення однакових шкідників з різних дерев.

Які рослини краще дистанціювати

Груша і ялівець

На обох видах паразитує грибок іржа. Там, де росте ялівець, рано чи пізно груша почне хворіти. Найбільш вразливий до захворювання – ялівець козацький. Рідше хворіють: китайський ялівець, віргінський, високий і колючий, окремі сорти горизонтального і скельного. Щодо груші, то всі види вразливі до іржі.

Волоський горіх та інше плодове дерево

Волоські горіхи містять речовину юглон, яка викликає пригнічення росту дерев. Тому будь-які саджанці плодових слід висаджувати від горіха на відстані, як мінімум, 5-6 метрів.

Яблуня і калина

Калина дуже вологолюбна, тому яблуня біля неї буде страждати від дефіциту вологи в ґрунті. До того ж, калина дуже вразлива до попелиці, яка перебереться і на яблуню.

Яблуня і вишня

Ці фруктові дерева також не бажано садити близько один до одного. Від такого сусідства найчастіше страждає яблуня, бо вишня має дуже потужну кореневу систему, яка може пригнічувати корені яблуні.

Яблуня і глід

Дуже погане сусідство для яблуні, бо глід подобається майже всім шкідникам, які оселяться і на яблуні.

Яблуні і троянди

З трояндами яблуня не ростиме через вразливість до хвороб. Поруч з трояндами яблуня страждатиме від різних захворювань. Мінімальна відстань від яблуні до троянди близько 3,5 метрів.