У стеблах, листках та квітах олеандра містяться глікозиди, які досить небезпечні

Часто люди висаджують рослини, щоб відлякувати шкідників від інших квітів. Але, чи знаєте ви, як багато рослин містять в собі отруйні речовини, які можуть завдати шкоди не тільки комахам, а ще й тваринам і людям? Експерти Sante Plus розповіли, які рослини не варто висаджувати у себе на подвір’ї, навіть попри їх гарний вигляд.

Пізньоцвіт

Незвичайна квітка, яка приваблює своїм рожево-фіолетовим відтінком, насправді може становити серйозну небезпеку. У складі рослини є отруйний алкалоїд колхіцин, причому він міститься як у цибулинах, так і в листочках та бутонах. При попаданні в організм ця речовина може спричинити розлади травлення.

Арум плямистий

На перший погляд може здатися, що це нешкідлива, цікава квітка, але зовнішній вигляд може бути оманливим. Рослина містить небезпечну отруйну речовину ароїн, здатну паралізувати центральну нервову систему. При контакті зі шкірою вона залишає подразнення і навіть опіки.

Конвалія

Коли наближається весна, ми раді бачити, як розцвітають перші паростки конвалії. Але за маленькими білими дзвіночками ховається токсична речовина, яка, потрапивши в організм, може бути подразником і негативно впливати на серце. Тварини це добре розуміють і не наближаються до конвалій. Якщо ж у вас є діти, то особливо пильно варто спостерігати за тим, щоб вони не з’їли цвіт квітки.

Плющ

Плющ, що піднімається на стіну, обрамлюючи двері або вікно. Погодьтеся, гарно? Але відрізнити отруйний плющ від декоративного складно. Усі частини отруйної рослини можуть завдати вам шкоди. У деяких випадках може розвинутися серйозна алергічна реакція, яка вимагає медичної допомоги. Контакт з отруйним плющем може відбуватися напряму з рослиною або через контакт з предметами, які були забруднені соком рослини. Навіть незначний дотик до отруйного плюща може запустити негативну реакцію.

Олеандр

Ця рослина є дуже популярною. Але слід знати, що в стеблах, листках та квітах олеандра містяться глікозиди, які досить небезпечні. При попаданні в організм вони спричиняють сильні коліки у людей і тварин, а також блювоту та діарею.