Деякі кімнатні рослини є алергенами, а частина виділяє отруйні речовини зі стебел чи цибулин

Обираючи кімнатні рослини, варто знайти якомога більше інформації про них. І йдеться не лише про лайфхаки у догляді, а й про корисні та шкідливі властивості квіток. Більшість з нас обирає рослини додому, бо хоче, щоб вони очищували повітря та доповнювали інтер'єр. Втім слід також брати до уваги, що частина звичних домашніх квіток мають екзотичне походження і свої особливості. Так, багато зі звичних для нас рослин можуть бути сильними алергенами або викликати пошкодження шкіри, слизових або ж і гірші симптоми при взаємодії. Про це краще знати наперед, перш ніж приносити в оселю новий горщик.

Розповідаємо про 15 популярних домашніх рослин, які є отруйними.

Аденіум

Дуже гарний сукулент, ще відомий під назвами троянда пустелі, імпальська лілія або зірка Сабинії. Головна її окраса – ароматні квіти, зовні схожі з трояндами або ліліями. Рослина не вимагає особливого догляду, тому користується великою популярністю у квіткарів-любителів.

Але далеко не всі знають, що ця рослина може стати загрозою для оточуючих. Особливо небезпечний її сік. Племінні громади в Африці навіть використовували його для обробки наконечників стріл.

Антуріум

Сік цієї квітки містить солі щавлевої кислоти. Потрапивши на шкіру, сік може викликати сильне почервоніння, печіння і болісний свербіж. Якщо сік антуріума випадково потрапить всередину, він може викликати набряклість гортані і незначний опік верхніх органів травлення. Поводитися з рослиною слід обережно і тримати подалі від маленьких дітей.

Гіппеаструм

Квіти цієї рослини надзвичайно красиві, а деякі до того ж володіють приємним запахом. Втім, в цибулинах цієї рослини містяться алкалоїди. Потрапляючи в організм, вони викликають роздратування нервових закінчень. В результаті цього в мозок подається сигнал, що викликає блювотний рефлекс. Смак цибулини дуже гіркий, зовні вона схожа на ріпчасту цибулю, тому люди, далекі від квітникарства, нерідко плутають їх. Небезпечне і листя рослини: його сік, потрапивши в організм, викликає судоми.

Дифенбахія

Цю рослину дуже цінують за те, що вона відновлює нормальний склад повітря в закритих приміщеннях і служить потужним природним фільтром. Однак сік із стебел цієї рослини може бути небезпечним: він може викликати харчове отруєння і проблеми з диханням. Потрапивши на шкіру, сік дифенбахії також може спровокувати невеликий опік. Тому в будинку, де є маленькі діти або домашні тварини, цю рослину тримати не варто.

Олеандр

Ця квітка також відома як «ароматне джерело добробуту». На жаль, олеандр надзвичайно отруйний. При попаданні в організм людини соку його листків може розвинутись аритмія і блокада серцевої провідності. Таке явище виникає через серцевий глікозид, який міститься в листках. Під час цвітіння сильний аромат може викликати у чутливих людей запаморочення, мігрень, тому краще тримати його в добре провітрюваних приміщеннях.

Пахіподіум

Цю рослину інакше називають мадагаскарською пальмою. В стеблі цієї рослини міститься молочний сік, який дуже отруйний і може викликати гострий біль і нариви при попаданні на відкриті рани, очі або рот. Виділяється сік при ушкодженні стовбура. Якщо при роботі з рослиною на шкіру потрапили краплі соку, відразу ж промийте уражену область під струменем холодної води, а на майбутнє запасіться декількома парами рукавичок і працюйте з пахиподіумом тільки в них.

Плющ

Плющі рекомендують тримати в сирих приміщеннях, щоб позбутися від цвілі і грибків на стінах. Крім того, ймовірність захворіти простудними захворюваннями різко знижується, якщо в будинку росте плющ. Однак при всіх корисних властивостях це надзвичайно отруйна рослина – настільки, що необережне поводження з ним може призвести до смертельного результату.

Пуансетія

Це рослина, яку в народі називають вифлеємською зіркою, з настанням зими її заводять не тільки квітникарі-любителі, але і люди, мало знайомі з квітникарством. Між тим, в стеблах цієї рослини міститься пекучий молочний сік. Потрапивши в очі або ротову порожнину, він може викликати серйозний опік, тому працювати з пуансетією без рукавичок не рекомендується.

Азалія

Азалію називають королевою домашніх рослин за її надзвичайну красу і примхливість. Але азалія – це ще і небезпечна квітка, листя якої містить отруйну речовину – глікозид. При потраплянні до організму ця речовина викликає отруєння, а згодом аритмію і летальний результат. Однак варто зазначити, що смерть викликає тільки вживання значної кількості глікозиду.

У будь-якому випадку необхідно розміщувати горщики з цією квіткою в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин.

Тріхоцереус

Тріхоцереус належить до сімейства кактусових, але на відміну від інших представників цього виду небезпечний не тільки своїми колючками. Речовини, що містяться в тріхоцериусі здатні не тільки викликати сильні галюцинації, але також привести до паралічу центральної нервової системи.

Брунфельзія

Це рослина з красивими бузковими квітами і приємним ароматом найбільш поширена в Америці та Європі. Про брунфельзію потрібно знати тільки те, що всі її частини містять отруту, що володіє нейротоксичною дією, а також те, що деякі види брунфельзії додають в традиційний напій племен Амазонки, який використовується для «спілкування з духами».

Клівія

Клівія – це дуже красива кімнатна рослина з яскравими квітами, згрупованими у парасольку. Незважаючи на всю свою привабливість, клівія містить сильну отруту, яка у великих дозах може викликати параліч.

При роботі з цією рослиною необхідно дотримуватися особливої ​​обережності і ретельно стежити за тим, щоб діти не контактували з нею.

Бровалія

Бровалія – це невелика чагарникова рослина, що належить до сімейства пасльонових, цвіте білими, ліловими і синіми кольорами. Водночас бровалія вкрай отруйна: необхідно ретельно мити руки після догляду за рослиною, а також розміщувати горщики з квіткою в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

Шефлера

Шефлера – досить велика чагарникова рослина, що отримала останнім часом велике поширення у домашньому квітникарстві. Незважаючи на те що шефлеру можна охарактеризувати як нешкідливу рослину, всі її частини містять отруту, яка може викликати подразнення шкіри, а також сильне отруєння при вживанні всередину.

Глоріоза

Глоріоза приваблює своєю здатністю змінювати відтінок квітів протягом періоду цвітіння. Однак не варто недооцінювати цього представника ліан тропічних лісів – всі частини рослини містять сильну отруту, здатну привести до летального результату при вживанні всередину. Утім в повітря це небезпечна речовина не виділяється, тому милуватися рослиною з невеликої відстані цілком безпечно.

За матеріалами Ukr.Media та Vsviti

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