У Китаї вірять, що монстера продовжує життя

Із кімнатними рослинами пов’язано чимало забобонів та народних прикмет: одні нібито приносять в дім злагоду та гроші, інші ж прирікають своїх власників на довічну самотність та невдачу. Про «щасливі» рослини ми вже писали раніше, тепер настав час для «передвісників нещастя».

Ми не радимо сприймати цю підбірку занадто серйозно, і не поспішайте викидати свої улюблені квіти лише тому, що хтось сказав вам, що вони приносять у дім нещастя. Деякі з цих рослин взагалі перебувають в обох списках, як-от фіалки чи гібіскус, або ж мають протилежні забобони в різних культурах. При виборі зелених домашніх улюбленців орієнтуйтеся першочергово на власні смаки та відчуття.

Плющ

У Давній Греції та Римі плющ був символом відданості та одним із найбільш поширених талісманів для молодих дівчат, адже символізував успішне заміжжя та збереження молодості й краси. У східних культурах вважається, що він збільшує життєву енергію власника.

Натомість на пострадянських просторах вірять, що плющ приносить в дім нещастя, викликає в сім’ях розлад і сварки, забирає з дому здоров’я. Водночас з наукової точки зору плющ звичайний добре абсорбує токсичні гази, а також усуває з повітря алергени. Також плющ – ворог цвілі, тому може бути порятунком у вологих приміщеннях.

Фікус

До Другої світової війни фікус вважався одним із символів благополуччя. Проте опісля серед людей почало поширюватися повір’я, що чоловіки вижили на війні в тих родинах, у яких не було фікусів, тож його прозвали «рослиною вдів». Але насправді фікус – чудовий фільтр проти алергенів, пилу, багатьох речовин, що забруднюють повітря. Активно поглинає шкідливі гази, особливо ефективно очищає повітря від ацетону, бензолу і трихлоретилену.

Монстера

У Китаї вірять, що монстера продовжує життя, проте в західній культурі вважається, що це одна з найбільш небезпечних рослин-вампірів. Вона нібито витягує енергію з людей, від чого вони стають млявими та апатичними, а людей з хворим серцем чи легенями вона взагалі може «задушити».

Папороть

Ще один енергетичний вампір, що нібито позбавляє людину не тільки енергії, але й здоров’я та радості, приносить в дім нещастя. Тим не менше, в деяких краях, навпаки, вірять, що папороть оберігає родину від зла, вроків та нечисті, а якщо рослина несподівано засохла – значить, вона взяла на себе порчу, скеровану проти її власника.

Зантедескія (калла)

Калли – красиві та крихкі квіти, однак є повір’я, що вони приносять в будинок печаль і негатив.

Циперус

Циперус має сильне біополе, і часто можна зустріти думку, що це лікувальна рослина, яка дає позитивну енергію. Але існує і діаметрально протилежна думка, що циперус – рослина-вампір, через що його не рекомендують ставити у спальні.

Дифенбахія

Сік цієї рослини містить токсичні речовини, які можуть викликати отруєння при попаданні в людський організм. Крім того, забобони стверджують, що дифенбахія здатна забрати всі сили в людей, які живуть в домі.

Фіалка

Поширене повір’я, що дівчина, яка має фіалку, ніколи не вийде заміж по любові, а тільки за розрахунком. Крім того, у власниць цієї квітки можуть з’явитися хвороби репродуктивних органів. У той же час фіалку часом називають квіткою миру. Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин: у світі налічується кілька тисяч видів гібридних фіалок з квітками різних кольорів та форм.

Квітками, які сприяють жіночій самотності та чоловічій зраді, також називають гібіскус, сциндапсус, сансев’єрію, герань, хойю, циссус та традесканцію. Водночас гібіскус часом називають індикатором щастя і благополуччя в домі, а його цвітіння нібито віщує швидкі весілля, народження дітей, покращення стосунків. А сансев’єрія виділяє фітонциди та дезінфікує повітря. Це одна з найкращих кімнатних рослин для поглинання токсинів, що потрапляють у повітря, включаючи формальдегід, оксид азоту, бензол, ксилол та трихлоретилен.

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