Залишайте в спальні тільки безпечні декоративні рослини без запаху

Горщики з кімнатними рослинами – найпростіший спосіб очистити і зволожити повітря. Вони виділяють кисень, знищують шкідливі бактерії, нейтралізують шкідливі гази, приміром, формальдегід, кіслол і бензол. Але на таке здатні не всі кімнатні рослини. Які з них варто, а які – не бажано вирощувати у спальні, пояснює Flowers.ua.

Як правильно вибрати рослини для спальні

Коли ми засинаємо, наше дихання стає більш повільним і глибоким, тому якість повітря, яким ми дихаємо вночі, дуже важлива. Кімнатні квіти, які очищають повітря, як правило, зовсім не пахнуть або мають мінімальний легкий аромат, викликають відчуття спокою, тому незнайомої екзотики варто уникати.

Вибираючи рослину для спальні, вивчіть повну інформацію про неї, дізнайтеся правила догляду та з’ясуйте, чи немає у вас на неї алергії. Якщо в спальню потрапляє мало світла, обирайте тіньовитривалі види. Найкращим вибором буде рослина, яка повільно росте: вона не буде порушувати мікроклімат.

Які рослини обрати для спальні

Бегонія. Запах квітки вважається одним з найкращих засобів від депресії, а листя і стебла рослини здатні знезаражувати повітря. Бегонії будуть дуже корисними в спальнях хворих людей.

Сансев’єрія трисмугова. Невибаглива в догляді, не боїться посухи, спокійно відчуває себе в півтіні, поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень саме в нічний час.

Філодендрон чіпкий. Вкрай невимоглива, приваблива і корисна рослина, що полюбляє помірний полив і яскраве освітлення. М’ясисте листя ефективно вбирає формальдегід. Єдиний нюанс – тримати горщик потрібно подалі від маленьких дітей і домашніх улюбленців, оскільки кущ отруйний.

Заміокулькас. Дуже гарна рослина, що органічно вписується в інтер’єр будь-якої спальні. Здатний виводити з повітря значні кількості ксилолу, толуолу, бензолу та етилбензолу.

Епіпремнум золотистий вбирає в себе вологу з повітря, випускаючи її у вигляді крапель на листових пластинах, а також поглинає шкідливі гази. Рослина отримала схвалення навіть від провідних дослідників НАСА, які вважають його одним з кращих для очищення повітря в будинках.

Плющ звичайний теж добре абсорбує токсичні гази, а також усуває з повітря алергени. Головні умови для утримання квітки: рясний полив і захист від прямих сонячних променів.

Кактус. Якщо в спальні є телевізор, ноутбук, ПК або інші гаджети, рослина впорається з аміаком, оксидом азоту, ацетоном та іншими речовинами, які вони випромінюють. Крім того, кактуси насичують повітря в приміщенні киснем і знищують бактерії.

Хлорофітум також служить фільтром від шкідливих газів. Щоб він виглядав максимально ефектно, варто посадити його в підвісний горщик. Рослина любить помірне освітлення і потребує частого поливу до тих пір, поки їй не виповниться два роки.

Щільне листя фікуса фільтрує забруднення в повітрі. Йому потрібно зовсім небагато світла: краще вирощувати його як підлогову кімнатну рослину. Також фікус не виносить застій вологи в субстраті.

Спатифілум якісно видаляє з повітря надлишки вуглекислого газу. Культура швидко розростається, тому підбирайте для неї великий горщик і не тримайте на маленькому підвіконні. Полюбляє хороше освітлення і помірний полив.

Вважається, що драцена – ідеально підходить для спальні, адже приносить злагоду, блокує погану енергетику, дає мешканцям будинку впевненість в своїх силах, приносить удачу. Рослина всмоктує з повітря шкідливі речовини, які потім переробляє і завдяки цьому зростає ще активніше і пишніше. Не дарма горщик з драценою ставлять біля ліжка хворих людей. Догляд за драценою дуже простий.

Алое – природний дезінфектор, здатний допомогти прискорити загоєння будь-якої рани. Алое в горщику – це ще й прекрасний виробник кисню, зовсім невимогливий у догляді. Навіть, якщо ви поїдете у відпустку на 2-3 тижні і залишите рослину без вологи, нічого страшного з нею не трапиться.

Які рослини не варто ставити у спальні

Не всі кімнатні рослини виділяють кисень: деякі з них, навпаки, випускають у повітря вуглекислий газ. Таких рослин в місцях відпочинку людини бути не повинно. Усі квітучі рослини, які виділяють солодкий і важкий аромат, стануть причиною головного болю і безсоння, наприклад, конвалії, жасмин, лілії і навіть орхідеї. Краще пересадити орхідею в вітальню або вирощувати її на закритій терасі.

Певні квітучі рослини є сильними алергенами – наприклад, олеандр, герань або алоказія. Втім, будь-які культури, в листі і стеблах яких міститься отруйний сік, можуть бути алергенами для певної категорії людей. Залишайте в спальні тільки безпечні декоративні рослини без запаху, і тоді ваш сон нічого не потурбує.