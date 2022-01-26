Драцена здатна поглинати до 70% небезпечних домішок з повітря та дезінфікувати його

Недостатня вентиляція, вологість, висока температура та токсичні продукти провокують забруднення повітря. Токсичні речовини виробляють усі лаки, фарби, клеї, що входять до складу наших меблів, вироби з пластику, побутова хімія. Для покращення якості повітря можна придбати спеціальний очищувач, проте так само для цього існують і кімнатні рослини. «Зелена садиба» розповідає про 10 рослин, які не тільки прикрашають інтер’єр, а й роблять повітря чистішим.

Плющ звичайний

Плющ швидко росте, у тому числі за умов поганого освітлення, невибагливий, додає приміщенню затишку. Окрім того, ця витка рослина – одна з найефективніших у поглинанні вуглекислого газу, здатна буквально всмоктувати з повітря фекальні мікрочастинки, тому є ідеальним очисником повітря для ванної кімнати та санвузла.

Також плющ – ворог цвілі, тому може бути порятунком у вологих приміщеннях. Він нейтралізує дію токсинів, що виділяються з неекологічних меблів, має противірусну, антибактеріальну та протиалергенну дію, тому підійде тим, у кого є домашні тварини.

Плющ любить обприскування, рясний полив, хоча б 4 години сонячних променів на день, підживлення раз у два тижні влітку та раз на місяць взимку. Добре переносить протяги та різкі коливання температури. Улітку комфортно почувається при стандартних кімнатних температурах, зимою краще поставити його у прохолодне місце (+12-15°С). Не любить рослина занадто сухого повітря, надмірного підживлення. При недостатньому освітленні листя строкатих плющів може втрачати малюнок та зеленіти.

Сансев’єрія

Ідеальна кімнатна рослина для початківців: добре росте та непримхлива в догляді. Із сансев’єрією у спальні ви чудово спатимете, адже вона виділяє фітонциди та дезінфікує повітря. Це одна з найкращих кімнатних рослин для поглинання токсинів, що потрапляють у повітря, включаючи формальдегід, оксид азоту, бензол, ксилол та трихлоретилен. Її навіть використовують як природній фільтр на космічних станціях. А ще ця рослина одна з небагатьох, що продовжує перетворювати вуглекислий газ на кисень навіть уночі.

Сансев’єрія добре переносить будь-яку кількість світла, однак краще росте при хорошому освітленні, а в тіні може змінювати колір. Потребує звичайних кімнатних температур, але не нижче +14°С. Любить помірний полив, підживлення раз на три тижні. Не переносить перезволоження, оскільки коріння починає загнивати.

Пеперомія туполиста

М’ясиста зелень прекрасно запасає вологу, тому пеперомію вважають однією з найвитриваліших кімнатних рослин. Вона очищає повітря від шкідливих домішок, у тому числі формальдегіду, бензолу та інших токсинів, одночасно виділяючи фітонциди. Має антибактеріальну й антивірусну дію. Паперомія одна з кімнатних рослин, які найбільш активно виділяють чистий кисень.

Любить слабокислі пухкі ґрунти, пересадку хоча б раз на три роки, рясний полив раз на тиждень, регулярне обприскування та підживлення. Комфортна температура – +20-25°С. Погано почуває себе при застої води, протягах та холоді – краї листя починають жовтіти і рослина уповільнює ріст або перестає розвиватися. Також пеперомія не любить прямі сонячні промені.

Алое вера

Алое – дуже проста у догляді кімнатна рослина. Це сукулент, тому не потребує частого поливу. Гель усередині листочків допомагає при опіках, порізах та багатьох інших проблемах зі шкірою, проте варто уникати його потрапляння в організм – це може викликати нудоту та діарею. Крім того, алое очищає повітря від формальдегідів та бензолу, поглинає вуглекислий газ і рясно збагачує киснем повітря навколо себе.

Алое комфортно почувається на сонячному місці при стандартних кімнатних температурах від +13 до +27°С. З травня по вересень можна тримати його на вулиці. Горщик повинен мати принаймні один дренажний отвір на дні, щоб зайва вода могла стікати. Якщо в алое є стебло, виберіть ємність достатньо глибоку, щоб усе стебло можна було посадити у ґрунт.

Прямі сонячні промені надто висушують листя, і алое жовтіє. Також рослина не любить надмірного поливу, як і всі сукуленти, адже через надмір води корінь може загнивати. Тому взимку варто поливати алое раз на три тижні чи навіть рідше.

Хлорофітум

Хлорофітум швидко росте і гарно виглядає в інтер’єрі при підвішуванні та створенні каскадів. Він настільки невибагливий, що його важко занедбати навіть невмілим початківцям. Хлорофітум входить у трійку найкращих кімнатних рослин, оскільки чудово очищає повітря від чадного газу, бензолу, формальдегідів, оксиду вуглецю та ксилолу – розчинника, який використовується в шкіряній, гумовій та поліграфічній промисловості. Є одним з найкращих фільтрів від сигаретного диму. Крім того, ця рослина безпечна для домашніх тварин.

Хлорофітум – рослина невибаглива, але найкраще росте при яскравому непрямому світлі, прохолодній кімнатній температурі та відносно сухому ґрунті. Терпима до тіні та штучного світла, прямих сонячних променів варто уникати. Потребує рясного поливу влітку, узимку – помірного. Підживлення – раз на місяць, іноді потрібно обприскувати.

Фікус Бенджаміна

Чудовий фільтр проти алергенів, пилу, багатьох речовин, що забруднюють повітря. Активно поглинає шкідливі гази, особливо ефективно очищає повітря від ацетону, бензолу і трихлоретилену. Якщо у вас є домашні тварини або маленькі діти, слідкуйте, щоб вони не їли листя фікуса: це може викликати подразнення.

Фікус любить полив раз на тиждень водою кімнатної температури (особливо узимку), щоб ґрунт був завжди трохи вологий, підживлення раз на два тижні, хороше розсіяне освітлення, звичайні кімнатні температури, але не нижче +16°С. Протяги та надмірний полив йому шкодять, мокрий або погано дренуючий ґрунт спричиняє гниття коренів, а нестача поливу шкодить рослині і викликає обпадання листя. Також фікус не любить, коли його переставляють.

Спатифілум

Спатифілум дуже ефективний для фільтрації летючих органічних сполук, що включають в себе формальдегід, трихлоретилен та бензол. Проте варто бути обережним, бо потрапляння будь-якої частини цієї рослини в організм може викликати нудоту, утруднення при ковтанні або відчуття печіння в роті чи на шкірі.

Рослина любить велику кількість розсіяного сонячного світла, температуру повітря у межах +18-22°С (узимку можна опускати до +16°С, але не нижче +10°С), регулярний полив (улітку більше, ніж узимку) обов’язково відстояною водою (не менше, ніж 24 години). Також потребує високої вологості повітря, постійного обприскування, але при цвітінні вода не повинна потрапляти на бутони. Підживлення влітку та восени раз на тиждень, узимку – раз на місяць. Не любить спатифілум протягів, прямого сонячного світла, пересушування ґрунту, надмірного поливу.

Драцена маргіната, або Драцена облямована

Драцена облямована ефективно поглинає будь-які речовини, що виділяються лаками, фарбами, будівельними матеріалами, клеєм, декоративними покриттями, тощо. Загалом вона здатна поглинати до 70% небезпечних домішок з повітря та дезінфікувати його.

Рослина любить рости у світлому місці. Її легко доглядати: поливати досить раз на тиждень, з квітня по серпень можна удобрювати раз на 2 тижні. Не любить протяги, розташування біля відкритих дверей чи вікон. Занадто багато води спричиняє загнивання коріння.

Антуріум

Завдяки своєму розкішному вигляду, антуріум робить будь-яке приміщення затишним. Якщо рослина отримує достатньо світла, вона буде цвісти цілий рік. Водночас антуріум доборе очищує повітря: його листя всмоктує аміак, формальдегід, толуол та ксилол. Він також здатен зменшувати електромагнітне випромінювання, тому корисно його ставити у місцях з побутовою чи мультимедійною технікою. Однак остерігайтеся: сік і листя рослини можуть викликати алергію у чутливих людей.

Антуріум любить багато непрямого сонячного світла, підвищену вологість, рясний полив. В ідеалі його слід розміщувати біля вікна при температурі від +18°C до +21°C. Пересаджувати потрібно щороку в горщик з отвором на дні, весною та влітку потрібно активно підживлювати. Рослина не любить протягів, сухого повітря, тому листя краще регулярно обприскувати. Надмірний полив може призвести до пошкодження коренів і пожовтіння листя.

Заміокулькас

Надзвичайна цінність заміокулькаса у тому, що він здатний виводити з повітря значні кількості ксилолу, толуолу, бензолу та етилбензолу. Та майте на увазі, що це отруйна рослина і при потраплянні в організм може викливати подразнення, а у великих кількостях несе смертельну небезпеку. Взагалі найкраще торкатися його в рукавичках, а також тримати подалі від домашніх тварин.

Рослина любить багато яскравого непрямого світла, але може рости й у приміщеннях без вікон при штучному світлі. Найкраще росте при температурі від +18°C до +26°C. Підживлювати потрібно не частіше одного разу на місяць слабким розчином, а поливати тільки тоді, коли земля висихає майже повністю. Через надмірний полив корінь може згнити, тому краще недолити, ніж перелити.

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