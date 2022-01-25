Фікус – порівняно невибагливий у догляді, тому його часто можна побачити в офісах

Фікус – одна з найпопулярніших домашніх рослин. Вона родом із тропічних і субтропічних лісів Східної Азії, а загалом у Австралії, Америці, Африці, Азії росте більше 800 видів фікусів – дерев, кущів, ліан. Фікус – порівняно невибагливий у догляді, тому його часто можна побачити в офісах. Розповідаємо, як правильно поливати цю рослину, якого освітлення, вологості повітря та температури вона потребує.

Розміщення вазона та освітлення

Фікуси не люблять різкої зміни місця розташування і частої пересадки, тому бажано відразу обрати для нього оптимальне місце. Крім того, ці рослини не переносять протягів, проте люблять свіже повітря, тож улітку вазони можна виносити на балкон чи веранду, щоб фікуси «подихали».

Більшість фікусів добре почуваються в напівтіні, проте найкраще їм підходять вікна східного або західного напрямків. Прямі сонячні промені фікусам, навпаки, шкодять, тому не бажано ставити вазон на підвіконня з південної сторони. Ряболисті фікуси люблять більш яскраве світло, проте воно має бути розсіяним. Взимку ж будь-які види вимагають додаткового штучного освітлення, інакше вони скидають листя.

Температура повітря

Взимку квітці потрібно забезпечити температуру не нижче +16°С. Критичний мінімум – +12°С. Влітку потрібно забезпечити +25-30°С. Фікус дуже чутливий до холодного ґрунту, тому необхідно стежити, щоб горщик не стояв на холодному підвіконні або холодній підлозі.

Вологість повітря

Фікуси родом з тропіків, тому вологе повітря їм життєво необхідне. Тож догляд за фікусом передбачає обов’язкове обприскування. Слідкуйте, щоб вода була теплою і м’якою, відстояною. Час від часу потрібно протирати листочки вологою м’якою ганчіркою.

Полив

Поливати фікус потрібно тоді, коли земельна суміш висохла на 1-2 фаланги пальця. Для великих екземплярів допустимо просихання землі і на глибину 6-7 см. Для поливу потрібно використовувати тільки ледь теплу і відстояну воду. У період активного росту з весни до осені поливати фікус треба частіше. На початку вересня полив поступово скорочують, а взимку поливати достатньо один раз на десять днів.

Якщо рідко поливати рослину, ґрунт пересохне, листочки також зморщаться і почнуть опадати. Перелив також дуже шкодить фікусу, особливо взимку. Його коріння уразливе до зниження температури і підвищеної вологості – при надмірному поливі або поливі холодною водою воно може загнивати, і в результаті загине вся квітка. Тому потрібно обов’язково зливати зайву воду з піддону.

Підживлення

Для активного росту, особливо в період вегетації, фікусу потрібне підживлення. Навесні і влітку варто застосовувати азотовмісні добрива: це допомагає наростити побільше зеленої маси. Також хороше підживлення допоможе реабілітуватися рослині, яка скинула листя.

Для підживлення можна використовувати і настій деревної золи, коров’яку або кропиви, готові мінеральні комплексні добрива. Вносити їх потрібно раз на 10-14 днів. Узимку підживлення рослина переважно не потребує.

Обрізка

Обрізання фікуса допоможе сформувати крону, зупинить ріст угору і збільшить гіллястість рослини. Гілки обрізають кожні 2-3 роки, коли фікус досягає потрібної висоти. На стовбурі надріз робиться навскіс, а гілки обрізаються прямо. Щоб не занести хвороби, перед обрізкою інструмент потрібно продезінфікувати. При обрізанні фікус виділяє молочний сік, який потрібно видалити змоченою в теплій воді серветкою чи ваткою, не притискаючи її до гілки, а просто промокнувши. Через три тижні рослину варто підживити мінеральними добривами.

За матеріалами «Флорист-Х», Agronomist, Kvitka.Info

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