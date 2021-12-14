Підгодовуйте рослини протягом періоду активного росту та цвітіння

Які б домашні квіти ви не вирощували, вони мають бути здоровими. Багато рослин не потребують складного догляду: досить трохи уваги і базових знань ботаніки. «Дім і сад» розповідає про найголовніші правила їхнього догляду, які дозволять уникнути голих пагонів та пожовклого листя.

1. Правила вибору.

Вибираючи кімнатні рослини, варто враховувати їхні розміри відповідно до габаритів вашого житла. Розлогій пальмі не місце в тісній кімнаті, як би красиво це не здавалося. Пожвавте простір безліччю невеликих рослин на підвіконнях, етажерках. Для ампельних і в'юнких рослин підберіть красиві підвісні кашпо.

2. Правила поливу.

Поливайте рослини відстояною водою кімнатної температури. Холодна та хлорована вода шкодить корінню. Поливайте у міру підсихання ґрунту, а не коли маєте вільний час. З керамічними горщиками все просто. Постукайте по вазону кісточками пальців: сухий ґрунт видає дзвінкий звук, вологий – глухий.

Трохи складніше з рослинами у великих дерев’яних діжках. Дерево дихає – це добре. Але у великих вазонах верхній шар ґрунту підсихає швидше, ніж нижній. Поливайте рідко, але так, щоб вода витекла з дренажного отвору. Тоді вологу отримають навіть нижні тонкі корінці. До речі, саме вони розподіляють кореневою системою воду та поживні речовини. Їх відмирання загрожує загибеллю рослини.

3. Освітленість.

До світлолюбних кімнатних рослин належать герань, гербера, гібіскус, молочай, бальзамін, фіалка, калла, хлорофітум – вони не бояться прямих сонячних променів. У другому ряду підвіконня можна поставити азалію, жасмин, олеандр, глоксинію, камелії, троянди. У глибині кімнати розміщуйте бромелій, дифенбахію, драцену, папороть, плющ, спатифілум, каучуконосний фікус – їм досить штучного світла. Загалом при виборі рослини дізнайтеся трохи більше про місце її зростання та помістіть в умови, які будуть близькі до нього.

4. Температура та вологість повітря.

Південним тропічним рослинам потрібне вологе повітря. Сукуленти та кактуси прекрасно обходяться сухим. Орхідеї краще цвітуть при +25°С, бегонії – при +18-20°С. Тож тут теж діє правило №3 – орієнтуйтеся на природне середовище рослини.

Якщо придбати зволожувач – не вигідно для вашого бюджету, є недороге альтернативне рішення: візьміть пласкі таці, заповніть керамзитом чи гравієм і залийте водою. На такій «подушці» рослини будуть оточені вологим повітрям, але дно контейнерів не повинне стикатися з водою.

5. Боротьба зі шкідниками.

На кімнатні рослини нерідко нападають павутинні кліщі, борошнисті черв’яки, білокрилки тощо. Тривожними сигналами є уповільнення темпів зростання, скидання бутонів, поява на листі бурих, сірих чи чорних плям. Якщо виявили шкідників, протріть листя мильним розчином. Обгорнувши вазон целофаном, скупайте рослину під теплим душем. Кілька наступних поливів проведіть слабким розчином марганцівки – у ґрунті можуть жити патогенні бактерії та хвороботворні гриби. За необхідності обробіть інфіковану рослину інсектицидами.

6. Правила пересадки.

Кімнатні рослини у великих вазонах пересаджують рідко, у невеликих контейнерах – раз на 1-3 роки. Чим менша ємність, тим частіше потрібна пересадка. Ґрунт виснажується, тому його потрібно замінити свіжим, поживним. Не пересаджуйте відразу після поливу – важкий ґрунт складно витягнути з горщика, не пошкодивши коріння. Перед посадкою ретельно продезінфікуйте горщики.

7. Урахування сезонності.

Підгодовуйте рослини протягом періоду активного росту та цвітіння. У зимовий час скоротіть полив і припиніть вносити добрива. Цибулинні рослини забезпечте прохолодною зимівлею – вони повинні відпочити та набратися сил для бутонізації. Дерева та деревні кущі потребують сезонної обрізки. Це не тільки стимулює гілкування, але й дозволяє надати рослині цікавої форми.

Більше читайте у рубриці «Квіти»