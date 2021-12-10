Як захистити кімнатні рослини від котів та собак: ефективні способи
Кімнатні рослини та домашні тварини, особливо коти, – вічні суперники, і наслідки їхньої ворожнечі можуть бути жахливими для обох – розбиті вщент горщики, обгризене листя, погане самопочуття тварини. Як усього цього можна уникнути, розповідає «Дім і сад».
Виховання
Домашні тварини розумніші, ніж ми думаємо, і їх потрібно виховувати. Але не караючи, а навпаки, заохочуючи за правильну поведінку. Не втомлюйтеся пояснювати, що вам не подобається, коли кішка гризе квіти та риє землю в горщику, хваліть і пригощайте смачненьким, коли їй вдається впоратися з бажанням нашкодити рослинам.
Також можна створити для домашнього улюбленця власний «зелений куточок» з посадженими спеціально для нього злаковими культурами. Іноді гуляйте та дозволяйте гратися у високій м'якій траві.
Спробуйте сформувати умовний рефлекс – наприклад, включайте пилосос або музику, бризкайте на шерсть воду з пульверизатора, змушуючи шкідника тікати. Незабаром тварина зрозуміє, що всі ці дії спричинені її прагненням пограти з квіткою та припинить вас провокувати.
Відповідне місце
Щоб відучити вихованця псувати квіти, розміщуйте їх в недоступному місці: на високих полицях, тарілочках-плантаторах, підквітниках, що надійно закріплені на підлозі або стіні. Намагайтеся не ставити горщики на підвіконня – коти завжди вважають це місце своїм. Якщо звільнити підвіконня неможливо, настеліть на нього фольгу, яка шарудить або приклейте липкий скотч – вихованцеві це точно не сподобається.
Перевірені засоби захисту
Тварини погано витримують запах цитрусових, перцю, оцту, гірчиці, спирту, лаванди. Можна зробити спрей з додаванням ефірних олій, розставити біля горщиків миски з пекучими спеціями або розкласти на підвіконнях шматочки лимона. Також кішки та собаки не люблять аромат евкаліпта, рути, розмарину, полину. Хорошими відлякувачами є часник і тютюн.
Перешкодити вихованцеві рити землю в горщику можуть гладенькі камені, черепки, шишки. Викладаючи їх у ґрунт, ви не тільки ускладнюєте процес копання, а й оригінально прикрашаєте квіти. У саду прямий доступ до декоративних клумб можна обмежити, створивши зони перешкод з колючої гальки, мармурової крихти, гравію або шорсткої деревної тирси. Також квіти можна захистити за допомогою невисокого живоплоту. Рослини з жорстким листям і колючками (верес, шипшина, барбарис) стануть непереборним бар’єром для кішок і собак.
Захист тварин від рослин
Захист тварин – це виключення з кімнатної і садової колекції потенційно небезпечних рослин. Отруйними для них, зокрема, є:
- гортензія;
- молочай;
- дифенбахія;
- спатифілум;
- донник;
- азалія;
- бегонія;
- дурман;
- плющ;
- олеандр.
Безпечними для домашніх улюбленців є:
- фіалки;
- орхідеї;
- кактуси;
- колеус;
- грошове дерево;
- хлорофітум;
- папороть;
- глоксинія;
- гіпоестес.
Більше читайте у рубриці «Домашні тварини» та «Квіти»