Намагайтеся не ставити горщики на підвіконня – коти завжди вважають це місце своїм

Кімнатні рослини та домашні тварини, особливо коти, – вічні суперники, і наслідки їхньої ворожнечі можуть бути жахливими для обох – розбиті вщент горщики, обгризене листя, погане самопочуття тварини. Як усього цього можна уникнути, розповідає «Дім і сад».

Виховання

Домашні тварини розумніші, ніж ми думаємо, і їх потрібно виховувати. Але не караючи, а навпаки, заохочуючи за правильну поведінку. Не втомлюйтеся пояснювати, що вам не подобається, коли кішка гризе квіти та риє землю в горщику, хваліть і пригощайте смачненьким, коли їй вдається впоратися з бажанням нашкодити рослинам.

Також можна створити для домашнього улюбленця власний «зелений куточок» з посадженими спеціально для нього злаковими культурами. Іноді гуляйте та дозволяйте гратися у високій м'якій траві.

Спробуйте сформувати умовний рефлекс – наприклад, включайте пилосос або музику, бризкайте на шерсть воду з пульверизатора, змушуючи шкідника тікати. Незабаром тварина зрозуміє, що всі ці дії спричинені її прагненням пограти з квіткою та припинить вас провокувати.

Відповідне місце

Щоб відучити вихованця псувати квіти, розміщуйте їх в недоступному місці: на високих полицях, тарілочках-плантаторах, підквітниках, що надійно закріплені на підлозі або стіні. Намагайтеся не ставити горщики на підвіконня – коти завжди вважають це місце своїм. Якщо звільнити підвіконня неможливо, настеліть на нього фольгу, яка шарудить або приклейте липкий скотч – вихованцеві це точно не сподобається.

Перевірені засоби захисту

Тварини погано витримують запах цитрусових, перцю, оцту, гірчиці, спирту, лаванди. Можна зробити спрей з додаванням ефірних олій, розставити біля горщиків миски з пекучими спеціями або розкласти на підвіконнях шматочки лимона. Також кішки та собаки не люблять аромат евкаліпта, рути, розмарину, полину. Хорошими відлякувачами є часник і тютюн.

Перешкодити вихованцеві рити землю в горщику можуть гладенькі камені, черепки, шишки. Викладаючи їх у ґрунт, ви не тільки ускладнюєте процес копання, а й оригінально прикрашаєте квіти. У саду прямий доступ до декоративних клумб можна обмежити, створивши зони перешкод з колючої гальки, мармурової крихти, гравію або шорсткої деревної тирси. Також квіти можна захистити за допомогою невисокого живоплоту. Рослини з жорстким листям і колючками (верес, шипшина, барбарис) стануть непереборним бар’єром для кішок і собак.

Захист тварин від рослин

Захист тварин – це виключення з кімнатної і садової колекції потенційно небезпечних рослин. Отруйними для них, зокрема, є:

гортензія;

молочай;

дифенбахія;

спатифілум;

донник;

азалія;

бегонія;

дурман;

плющ;

олеандр.

Безпечними для домашніх улюбленців є:

фіалки;

орхідеї;

кактуси;

колеус;

грошове дерево;

хлорофітум;

папороть;

глоксинія;

гіпоестес.

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