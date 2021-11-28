Рослини біля зони відпочинку привертають увагу до цієї частини кімнати

Рослинний декор може зробити будь-яку кімнату цікавою та свіжою. У більшості вазонки стоять на підвіконні, і тому фактично не впливають на дизайн простору, проте це можна змінити. «Зелена садиба» розповідає шість різних способів, як можна урізноманітнити інтер’єр вітальні рослинами.

1. Зона відпочинку.

Рослини біля зони відпочинку (дивана, крісла) не тільки привертають увагу до цієї частини кімнати, але й гарно впливають на загальну атмосферу – очищують повітря та мають заспокійливий ефект, що дуже пасує місцю, де люди відпочивають.

2. Центральна точка.

Для створення акценту в центрі кімнати, поставте ефектні рослини на журнальний столик. Це може бути одна велика рослина або ж композиція з невеликих. Ця оаза привертатиме увагу з будь-якої точки кімнати.

3. Вертикаль.

Вертикальне розміщення рослин – це цікаве рішення декору, адже економить багато місця і дозволяє розмістити більше вазонів у кімнаті. З вертикальним озелененням допоможуть полиці, підставки, підвісні кашпо тощо.

4. Зелений куток.

Вдалий варіант заповнити незручний куток у кімнаті – поставити туди рослини. Особливо цікаво виглядатимуть рослини в оригінальних горщиках або кашпо.

5. Міні-сад.

Якщо вам хочеться багато рослин, але ви не знаєте, як їх розставити по кімнаті, подумайте про створення кімнатного садка. Оберіть окремий простір у кімнаті і помістіть усі рослини разом. Звісно, декілька екземплярів можуть стояти і в інших місцях, але акцент має бути саме на «садку». Збудувати сад можна за допомогою полиці, лавки, підставок і навіть окремих шаф. Кімната з таким зеленим акцентом точно не буде нудною.

6. Нестандартні місця.

Кімнатні рослини гарні й самі по собі, проте максимально цікаво вони виглядатимуть у неочікуваних місцях. Це може бути звичайний вінтажний стілець, підвісні кашпо просто зі стелі посередині кімнати, в перегородці, над диваном тощо.

Більше корисних порад – у рубриці «Дизайн»